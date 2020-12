ถอดรหัส #หวัดดีเบล ประโยคฮอต สนั่นโซเชียล

หลังจาก ดงปราคช ของนักร้องสาว โบกี้ ไลอ้อน กลายเป็นวลีฮิตทั่วโซเชียลมีเดียมาแล้ว

วันนี้ หลายๆ คนกำลังให้ความสนใจกับประโยค หวัดดีเบล พร้อมตั้งคำถามว่าหมายถึงอะไร มีที่มาอย่างไรแน่ เพราะแม้แต่เพจเฟซบุ๊ก วุ้นแปลภาษา ยังให้ความหมายว่า (วลี) ดงปราคชรุ่นใหม่

ด้านเพจน้องใหม่ไฟแรง (มาก) อย่าง ไดโนเศร้า ก็นำชื่อ “เบล” มาโพสต์แล้วเช่นกัน

ยังไม่นับกับผู้ใช้เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์คนอื่นๆ อีกจำนวนมากที่นำ “หวัดดีเบล” หรือชื่อของ “เบล” ไปปรับใช้กับเรื่องราวมากมาย ทำให้แฮชแท็ก #หวัดดีเบล ขยับขึ้นลงที่อันดับ 2-3 ของเทรนด์ไทยแลนด์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หวัดดีเบล (หรือที่ถูกต้องคือ หวัดดีเบลล์) คือประโยคขึ้นต้นมิวสิกวิดีโอเพลง (MV) ถ้าเธอรักฉันจริง ของวง Three Man Down ซึ่งมีตัวละครหนึ่งชื่อ “เบลล์” ขณะเดียวกัน ได้มีแฟนๆ ทักข้อความทางอินสตาแกรมของ กิต นักร้องนำวง Three Man Down ขอความช่วยเหลือให้ช่วยคิดประโยคทักคนที่ชอบ โดยกิตตอบว่า “หวัดดีเบล”

ปัจจุบัน MV ดังกล่าว (15 ธันวาคม เวลา 13.10 น.) มียอดการเข้าชมแล้วมากกว่า 8,281,091 ครั้ง

