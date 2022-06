น่ารักไปมุ้ย! ‘อีเจฮุน’ ท่องกรุงเทพฯ ซื้อนมเปรี้ยวถวายพระพรหม-ถ่ายศาลพระภูมิ แฟนคลับเอ็นดูแรง

น่ารักไปมุ้ย ‘อีเจฮุน’ เที่ยวกรุงเทพฯ ซื้อนมเปรี้ยวถวายพระพรหม-ถ่ายศาลพระภูมิ แฟนคลับเอ็นดูแรง

สืบเนื่องจาก อีเจฮุน (Lee Jehoon) นักแสดงชาวเกาหลี เจ้าของบทพระเอกในซีรีส์ Taxi Driver, Move To Heaven เดินทางมาจัดแฟนมีตติ้ง LEE JE HOON, ON: THE SCENE, 1st FAN MEETING IN BANGKOK 2022 ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ (22 มิ.ย.) ถึง 23 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน อีเจฮุน ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเจ้าตัวเดินเที่ยวในกรุงเทพมหานครในคืนวันที่ 21 มิถุนายน โดยถ่ายทั้ง แมวดำสุดน่ารัก ร้านอาหารสตรีตฟู้ด ก่อนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่จอดให้ ก่อนจะเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเลือกซื้อนมเปรี้ยว เดินนำไปสักการะศาลพระพรหม พร้อมกล่าวแนะนำตัวว่า “สวัสดีครับ ผมอีเจฮุนครับ ขอบคุณครับ รักทุกคน คัมซามีดา (ขอบคุณครับ)” จากนั้นพระเอกหนุ่มก็ได้ไปเข้าฟิตเนสพร้อมกับชูสองนิ้ว แล้วจบที่การถ่ายศาลพระภูมิในบริเวณโรงแรมซึ่งประดับไฟกะพริบ

ทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนชาวไทยต่างเข้าไปคอมเมนต์ต้อนรับพระเอกหนุ่มสู่เมืองไทยอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งชื่นชมความน่ารักของอีเจฮุน บางส่วนบอกว่าทำการบ้านมาดี มีไหว้ศาลพระพรหมด้วย รวมถึงเอ็นดูที่เจ้าตัวถ่ายศาลพระภูมิด้วยความประทับใจ

