อดัม แบรนดชอว์ ชม ‘อิงฟ้า’ กล้าสปีกอิงลิช เวทีโลก ติง ตร.ไวยากรณ์ ทำคนไทยไม่กล้าพูด

อดัม แบรนดชอว์ ชม ‘อิงฟ้า’ กล้าสปีกอิงลิช บนเวทีโลก ติง ตร.ไวยากรณ์ ทำคนไทยไม่กล้าพูด

หลังจากบินไปประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ประสบความสำเร็จ คว้าตำแหน่ง รองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล มาได้สำเร็จ เข้าใกล้มงทองที่สุดในรอบ 10 ปี

แต่ไม่วาย ดราม่าเข้า อิงฟ้า วราหะ รัวๆ โดยเฉพาะกับเรื่องภาษาอังกฤษ ที่เธอกล่าวสปีช ยุติสงครามโดยเฉพาะกับสงครามยูเครน รัสเซีย บนเวที

เรื่องนี้ อดัม แบรดชอว์ อาจารย์ภาษาอังกฤษชื่อดัง ซึ่งมีผู้ติดตามในยูทูบกว่า 1.2 ล้านคน ได้แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ ชื่นชมการใช้ภาษาอังกฤษของอิงฟ้าไว้ว่า

“อดัมได้ชมคลิปของคุณอิงฟ้าที่ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษและรู้สึกประทับใจกับความเก่งกล้าของนางในการพูดภาษาอังกฤษบนเวทีโลกที่มีคนดูเป็นล้านครับ แต่แน่นอนต้องมีคนบางคนจิกกัดในเรื่องที่นางอาจจะเลือกคำที่มีสองแง่สองง่าม ทั้ง ๆ ที่คนฟังก็รู้ว่านางจะสื่ออะไรครับ

คือ make love ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็ยังแปลว่าสร้างความรักก็ได้ครับ ถ้าจะเลี่ยงความกำกวมก็ใช้ create love, build love หรือ give love ก็ได้ครับ

ทีนี้ประเด็นสำคัญคือทำไมต้องมีพวก nitpicky (ชอบจับผิด) คอยจิกกัดตลอด ถ้าเราติเพื่อก่อก็ดี แต่ grammar police (ตำรวจไวยากรณ์) ที่มักจะยกตนข่มท่าน และจับผิดเพื่อความสะใจก็ไม่ได้ช่วยห่าอะไรเลย !! มันแค่ทำให้คนไทยยิ่งกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวโดนติ โดนแซว โดนล้อเลียน

เราหันมาให้กำลังใจซึ่งกันละกันดีกว่ามั้ย ตามจริงแล้วถ้าเราอยากเก่งภาษาที่สอง เราก็ต้องต้องกล้าที่จะพูดผิด ไม่งั้นจะไม่พัฒนา

ขอบอกนะครับว่า ถ้าไม่กล้าพูดผิดก็จะไม่มีวันพูดถูก เพราะคนที่อยากประสบความสำเร็จในการเรียนภาษา จะต้องเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนโดยการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก อย่าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากตัวเองหรือจากคนอื่น

แต่จงใช้สโลแกนของอดัมในการเรียนภาษาอังกฤษกันเหอะ นั่นก็คือ Learn from and laugh at your mistakes. เรียนรู้และหัวเราะไปกับความผิดพลาดของตัวเอง รับรองได้เลยว่าถ้าหากคุณมีทัศนคติแบบนี้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว

อย่าไปสนใจเสียงนกเสียง​กา Forget about the haters! You can do it! สู้ ๆ”