หายห่วงได้ มี ‘บู๊ต’ ให้ 2 K9 ‘เซียร่า-ซาฮาร่า’ ทำภารกิจที่ตุรกี การสวมขึ้นอยู่กับพื้นที่

หายห่วงได้ จนท.แจงมี ‘บู๊ต’ ให้ 2 K9 ‘เซียร่า-ซาฮาร่า’ ทำภารกิจที่ตุรกี การสวมขึ้นอยู่กับพื้นที่

บรรดาคนรักสัตว์ต่างเป็นห่วง “เซียร่า” และ “ซาฮาร่า” 2 สุนัข K9 จากประเทศไทย ที่ไปปฏิบัติภารกิจ Thailand for Turkiye ช่วยผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวตุรกี ร่วมกับ ทีม USAR Thailand เมื่อได้เห็นสุนัขกู้ภัย “โทแบค” (Tobaek) จากเกาหลีใต้ พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ บาดเจ็บอุ้งเท้าหน้าขวา โดยใช้ผ้าพันแผลพันไว้ แต่ยังออกปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง

ในเรื่องนี้ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม : Environmental and Social Foundation ได้ชี้แจงเรื่อง “รองเท้าสำหรับ K9 ในกรณีอาคารพังถล่ม” ซึ่งมีการสอบถามจาก Sue ผู้ควบคุมซาฮาร่า โดยว่า หลายท่านมีความเป็นห่วง K9 จากประเทศไทยในภารกิจครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกรณีของ K9 จากหลายประเทศได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน

ทาง ESF จึงได้ขอคำอธิบายจาก Sue (ผู้ควบคุมซาฮาร่า) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการฝึกสุนัขและการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ดังต่อไปนี้

Protecting the K9’s paws 🐾

Please know K9 safety and welfare is always top priority for our team.

Thank you to those who voiced concern over K9 Sierra & K9 Sahara’s 🐾 precious paws while they search for the missing in Turkey

Please know they both have boots ready to wear, if needed. Their Handlers carry dog boots & spare boots in their SAR kits & decide when it’s safe for them to wear & when it’s safer not to. Some rubble is just too slippery and it’s better they don’t wear boots as they can have more grip. However, if there is glass or sharp rubble we do use their boots. 🐾 🐾

การดูแลป้องกันเท้าเซียร่า & ซาฮาร่า:

การดูแลความปลอดภัย และผลประโยชน์ของ K9 มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของทีมเรา

ขอบคุณทุกท่านในความห่วงใยที่มีต่อความปลอดภัยของ เซียร่า & ซาฮาร่า ในการปฏิบัติค้นหาผู้ประสบภัยที่สูญหายในครั้งนี้

น้องทั้งสองมีรองเท้าบู๊ตพร้อมใส่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ และมีคู่สำรองเผื่อไว้ในเป้ของผู้ควบคุม ซึ่งการจะสวมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ พื้นที่ผิวลื่นจะเหมาะกับการไม่สวมรองเท้าเพื่อเท้าจะเกาะพื้นได้ดีกว่า แต่ถ้าพื้นที่ไหนมีเศษแก้ว หรือสิ่งมีคมก็จะสวมรองเท้าบู๊ต

สำหรับบุคลากรและสุนัขที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจที่ตุรกีในส่วนของ “มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” ประกอบด้วย 1.บุคลากร นำโดย นายสุทธิเกียรติ โสภณิก ประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และผู้เชี่ยวชาญสุนัขกู้ภัย

ส่วนผู้ควบคุมสุนัข 2 ท่าน คือ Mrs.Redmond Sue และ Mrs.Redmond Andy โดยทั้งสองท่านสังกัดมูลนิธิมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีในประเทศไทย และบุคลากรทั้งสามท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของ USAR Thailand ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย

2.สุนัขที่ร่วมปฏิบัติการทั้ง 2 ตัว สังกัดองค์การสุนัขแห่งชาติ หรือ K9 Thailand Rescue Dog Association ภายใต้มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชื่อ Sahara (สีอ่อน) อายุ 6 ปี เกิดวันที่ 26/10/2017 หมายเลขประจำตัว 752093200039702 และ Sierra (สีเข้ม) อายุ 7 ปี เกิดวันที่ 6/3/2016 หมายเลขประจำตัว 752098100787905 โดยสุนัขทั้ง 2 ตัว ปฏิบัติงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ได้รับการฝึกจนถึงปัจจุบัน

