‘เชฟต้น’ โพสต์ขอโทษ ดราม่าไข่เจียวปู ยอมรับใช้อารมณ์เกินไป-ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ
หลังจากเป็นกระแสดราม่าร้อนแรง ราคาไข่เจียวปู ‘ร้านเจ๊ไฝ’ ร้านดังระดับมิชลินไกด์ ย่านประตูผี หลังจาก อินฟลูฯดัง กินไข่เจียวปู โดนไป 4,000 บาท แต่ในราคาที่ติดไว้ 1,500 ต่อมากรมการค้าภายใน (DIT) ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าร้านดังกล่าวเข้าข่ายจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท พร้อมตรวจสอบต้นทุนเพิ่มเติมว่ามีการจำหน่ายแพงเกินสมควรหรือไม่ หากพบผิดกฎหมายจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ่านข่าว – ค้าภายใน สอบต่อ ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ แพงเกินควรหรือไม่ หากพบผิด คุกไม่เกิน 7 ปี ปรับแสนสี่
ขณะที่ เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เชฟชื่อดังออกมาให้ความเห็นระบุว่า Queen of Street foods ฉันผู้ชอบกินไข่เจียวเจ๊ไฝที่สุด คุณภาพคือสมราคาที่สุด ตามขนาดปู ลูกค้าประจําแบบเรา แม่ไฝจะเก็บอันใหญ่สุดให้ แน่นอนราคาก็ตามราคาปู จะให้มันราคาเท่ากันได้ไง ถ้าคนเคยซื้อจะรู้ว่าปูก้อนนี่ราคาต่างกันได้ถึงจาก กก.ละ พันปลายๆ ถึง 4 พันกว่า เวลากินใช้ปากกิน อย่าใช้ปากพูดตัดสิน โดยเฉพาะถ้าตัวเองไม่รู้เรื่อง
เห็นคนเวลาไปกินร้านที่ญี่ปุ่นจองยากๆ เวลาไป เค้าคิดตังค์เค้าเขียนแค่ตัวเลขราคารวม สาเกไม่รู้กี่บาท ซูชิกี่บาท ไม่บอกราคา ไม่เห็นมีใครโพสต์บ่น แล้วร้านอาหารไทยพอมีนิดหน่อย ดราม่ากันหมด น่าน้อยใจแทนอาหารไทย…. ทุกคนใครไม่กินก็ตามสบาย ฉันจะกิน ดีคิวจะได้ยาวน้อยลง
หลังจาก ‘เชฟต้น’ โพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก เพราะหลายคนมองว่า เชฟต้น อาจจะไม่เข้าใจประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ จนเชฟต้นได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปในเวลาต่อมา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ThiTid Tassanakajohn”
สวัสดีครับ ผมเชฟต้นนะครับ
ก่อนอื่นเลยคงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าคำว่าขอโทษครับ กับโพสต์ที่ผมได้โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องไข่เจียวเจ๊ไฝ
ต้องขอโทษกับคนที่เกี่ยวข้องในโพสต์นี้ทุกๆ คน ทั้งเจ้าของโพสต์เอง ทั้งทางร้านเองและแฟนคลับของผม รวมไปถึงคนไทยหลายๆ คนที่ได้รับความไม่พอใจจากโพสต์นี้
ยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ดูโพสต์ต้นทางอย่างละเอียดและเข้าใจมากพอก่อนจะนำมาโพสต์ เลยทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมถึงข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ผมต้องขอยอมรับว่าเป็นความผิดของผมจริงและเป็นการทำโดยใช้อารมณ์เกินไป โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ อันนี้ผมต้องขอยอมรับผิดจริงๆ
ที่ผมโพสต์ไปอาจจะเป็นการมองในแง่เดียวในเรื่องของว่า ทำไมลูกค้าประจำที่พาไปถึงไม่อธิบายให้เพื่อนฟัง เพราะปกติลูกค้าประจำที่ไปก็จะรู้เรื่องราคาของไข่เจียวเป็นอย่างดี ซึ่งพอได้ไปดูอย่างละเอียดก็รู้ว่า ลูกค้าที่พาไปเค้าไม่เคยรู้เรื่องราคา จึงเป็นที่มาของโพสต์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งผมต้องบอกว่าผมเข้าใจว่าเรื่องของการไม่ติดราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำกับลูกค้า ซึ่งตอนนี้ร้านเจ๊ไฝเองก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
การโพสต์โดยใช้อารมณ์ในครั้งนี้ผมคงต้องขอโทษกับทุกฝ่ายอีกครั้งนึง ผมยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัว และก็คงทำได้เพียงแค่ขอให้ทุกคนและทุกฝ่ายยกโทษให้ ต่อไปผมจะใช้ความระมัดระวังและรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ขอโทษทุกคนจากใจจริงครับ