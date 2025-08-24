รู้จัก บอส อัศม์กรณ์ ไฮโซหนุ่ม ถูกคดี ขัดขวางเจ้าพนักงาน เหตุการณ์ดาราสาว มารี ไม่เป่าแอลกอฮอล์
จากกรณีข่าวดาราสาวชื่อดัง มารี เบรินเนอร์ พร้อมหนุ่มนักธุรกิจ อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล ขับรถหรูเข้าด่านเมาไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ ตำรวจจึงแสดงสัญญาณให้หยุดรถ แต่ มารี ไม่ยอมลงจากรถ จากนั้นนายอัศม์กรณ์ ลงมาจากรถและแจ้งว่า รู้จักกับผู้บังคับบัญชา พร้อมกล่าวคำหยาบคาย ด่าทอ ตำรวจจึงดำเนินคดีกับนายอัศม์กรณ์ ในความผิดฐานดูหมิ่น, ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับ นายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล ชื่อเล่น บอส นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของร้านกัญชา อดีตสามี เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล น้องสาวของ นิชคุณ 2PM โดยก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2564 ทั้งคู่เข้าประตูวิวาห์ พร้อมลูกน้อยอีก 1 คน ก่อนจะเลิกรากันไปในปี 2567 และไม่ระบุสาเหตุ
ทว่า เชอรีนก็ได้ชี้แจงสาเหตุเลิกกับบอสอีกครั้ง โดยเจ้าตัวระบุว่า ถูกบอส อดีตสามี ทำร้ายร่างกายถึง 4 ครั้ง นับตั้งแต่คลอดลูก และรุนแรงที่สุดคือเธอโดนบอสตบ 10 ครั้ง จนต้องวิ่งหนีออกจากบ้าน นอกจากนี้ เชอรีนยังระบุว่า อดีตสามีคุกคามเธอ โดยการส่งคนมาติดตามอยู่ตลอด จนรู้สึกไม่ปลอดภัย