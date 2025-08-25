ย้อนดูคลิปเก่า16ปีก่อน หลวงพ่ออลงกต บอกเอง จบม.เกษตร ก่อนเรียนโทที่ออสเตรเลีย
จากกรณีสังคมวิพากษ์วิจารณ์ ประวัติการศึกษาของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เช่น เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เรียนปริญญาตรี คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และไปเรียนโท ต่อที่ประเทศออสเตรเลีย นั้น
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปของรายการทีวี “มากับพระ” ทางช่อง “NatuiTV” เป็นรายการ Thai TV Entertainment Channel in Australia
โดยเมื่อปี 2009 หรือ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ทางรายการได้สัมภาษณ์ “หลวงพ่ออลงกต” ตอนหนึ่งพิธีการถามว่า อยากให้หลวงพ่อเทศน์ให้คนไทยในออสเตรเลียได้ฟัง เพ่อเป็นประโยชน์เผื่อบางทีอยู่เมืองนอกนั้นไกลบ้าน จึงอยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติช่วงที่เป็นวัยรุ่น ทำไมถึงตัดสินใจบวช?
หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า หลวงพ่อก็เหมือน คนทั่วไป แต่อาจจะต่างตรงที่ในยุคสมัยของหลวงพ่อ โอกาสอาจจะแคบ หลวงพ่อเคยมาเรียนที่ ANU (Australian National University) เป็นการเรียนปริญญาโท ก็ได้มาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนออสเตรเลียมานาน ตั้งแต่พวกเธอยังไม่เกิด มีโอกาสได้เรียนเกือบ 3 ปี มาเรียนอย่างเดียว ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลย
พิธีกรถามว่า ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระ หลวงพ่ออลงกต ตอบว่า “ยังๆ”
หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตร และมาเรียนโทที่นี่ (ออสเตรเลีย) กลับไปก็ไปทำงาน 2-3 ปี และได้บวช
สาเหตุที่บวช หลวงพ่ออลงกต เปิดเผยว่า เพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่เคยบวชตามประเพณีของผู้ชายไทย ตอนนั้นคิดว่า ขวบสัก 1 พรรษาก็น่าจะได้ แต่เมื่อได้ศึกษาธรรมะทำให้เกิดความเข้าใจในชีวิต โดยเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นสิ่งปรุงแต่ง ไม่มีใครครอบครองเป็นของตนเองได้ ถึงจะดิ้นรนแสวงหา มีมากแค่ไหน ก็ไม่มีใครเอาอะไร เพราะทุกอย่างเป็น “อนัตตา” ไม่มีตัวตนที่แท้จริง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยความคิด ความเชื่อ แล้วเราไม่ยึดติดครอบครอง มันเป็นมายา เราจะต้องมาดิ้นรนแสวงหาในสิ่งที่ปรารถนา เหมือนกับพวกเราที่มาออสเตรเลีย