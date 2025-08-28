ทีม K9 USAR พาสุนัข ลุยแม่แจ่ม เปิด ‘ปฏิบัติการปางอุ๋ง’ มุ่งหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินสไลด์

ทีม K9 USAR พาสุนัข ลุยแม่แจ่ม เปิด ‘ปฏิบัติการปางอุ๋ง’ มุ่งหน้าค้นหายผู้สูญหายจากเหตุดินสไลด์
จากกรณีเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนที่ปางอุ๋ง จ.เชียงใหม่ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังประมาณ 7 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 33 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 20 ราย แบ่งเป็น บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 4 ราย บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 9 ราย บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 2 ราย เสียชีวิต 4 ราย มีผู้สูญหายอีก 5 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวไทใหญ่ 5 ราย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม K9 USAR THAILAND โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วน!!🚨⛑️🐾
K9 USAR THAILAND ออกเดินทางจากที่ตั้ง..
..มุ่งหน้า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 🗻
เพื่อเข้า “ปฏิบัติการปางอุ๋ง”
เป้าหมาย: ค้นหาผู้สูญหายจากเหตุ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม 🌊⛰️
ทีมกู้ภัยและสุนัข K9 🐕 พร้อมฝ่าทุกอุปสรรค
เพื่อนำ “ความหวัง” กลับคืนสู่ครอบครัว ❤️