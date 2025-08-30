ไล่ออกแล้ว! LGBTQ+ ด่ากราดสาวบนรถไฟฟ้า โมโหเดินเฉียดกระเป๋า ถอดรองเท้าขู่ตบ-ท้าแจ้งตร.
จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปพนักงาน LGBTQ+ บริษัทชื่อดัง ด่ากราด เหยียดศาสนา ถอดรองเท้าขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้น ล่าสุดทาง “Stadium One – The Sports Society” ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัด สั่งพักงานรายดังกล่าวแล้วนั้น
อ่านข่าว – วิจารณ์สนั่น! LGBTQ+ ด่ากราดสาวบนรถไฟฟ้า ขู่ทำร้าย ท้าแจ้งตร. ล่าสุดบริษัทดังสั่งพักงาน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Stadium One – The Sports Society ออกประกาศระบุว่า
ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
บริษัทฯ ขอชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่าบุคคลในคลิปเป็นพนักงานรายวันของบริษัทฯ จริงและได้ดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ผลการสอบสวนสรุปว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงมีมติให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานรายวัน โดยมีผลบังคับใช้ทันที
บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความแตกต่างใดๆ และมุ่งยืนหยัดในหลักความเท่าเทียมอย่างจริงจัง
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกเสียงสะท้อนจากสังคม ที่ช่วยชี้แนะและเป็นพลังผลักดันในครั้งนี้