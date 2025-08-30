เกาะกระแสโซเชียล

ไล่ออกแล้ว! LGBTQ+ ด่ากราดสาวบนรถไฟฟ้า โมโหเดินเฉียดกระเป๋า ถอดรองเท้าขู่ตบ-ท้าแจ้งตร.

จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปพนักงาน LGBTQ+ บริษัทชื่อดัง ด่ากราด เหยียดศาสนา ถอดรองเท้าขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้น ล่าสุดทาง “Stadium One – The Sports Society” ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัด สั่งพักงานรายดังกล่าวแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Stadium One – The Sports Society ออกประกาศระบุว่า

ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ขอชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่าบุคคลในคลิปเป็นพนักงานรายวันของบริษัทฯ จริงและได้ดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ผลการสอบสวนสรุปว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงมีมติให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานรายวัน โดยมีผลบังคับใช้ทันที

บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความแตกต่างใดๆ และมุ่งยืนหยัดในหลักความเท่าเทียมอย่างจริงจัง

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกเสียงสะท้อนจากสังคม ที่ช่วยชี้แนะและเป็นพลังผลักดันในครั้งนี้