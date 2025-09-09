แห่อาลัย รถบัส The Voice ประสบอุบัติเหตุ รถส่งน้ำพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักเกือบ 24 ต้น เสียชีวิต
จากกรณี เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนหักโค่น หักเกือบ 24 ต้น ที่ บริเวณถนนหนองฮ่อง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มต่อเนื่องทั้งสาย ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ส่วนภายในรถกระบะ พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เป็นชาย อายุประมาณ 30 ปี เจ้าหน้าที่รีบทำการ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
อ่านข่าว – ด่วน! รถบรรทุกน้ำ พุ่งชนเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด ทับร้านอาหารไหม้วอด ไฟดับเป็นวงกว้าง
นอกจากนี้ยังทำให้เกิดไฟลุกไหม้ร้านฮิมโก้งบางส่วน รถดับเพลิงต้องเร่งเข้ามาสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังจุดอื่น และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการเข้าถึงจุดเกิดเหตุเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนอยู่
ขณะที่คนขับรถและผู้ที่โดยสาร ของรถขนส่งน้ำได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยมีอาการสาหัส
มีพลเมืองดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือเร่งปั๊มหัวใจ ก่อนจะประสานก่อนรถกู้ชีพให้นำตัวผู้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ส่วนคนขับรถบรรทุกน้ำคันดังกล่าวยังรู้สึกตัวแต่อาการสาหัส
หลังเกิดเหตุทาง ตำรวจ สภ.ช้างเผือกเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เนื่องจากเสาไฟฟ้าที่ถูกรถกระบะบรรทุกน้ำชนล้มระเนระนาดพาดขวางถนนเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จำนวนถึง 24 ต้น ทำให้ถนนเส้นกองกำลังผาเมือง ไม่สามารถสัญจรได้ ทางการไฟฟ้าต้องเร่งตัดไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย เนื่องจากเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเป็นเสาไฟแรงสูง สายส่งขนาด 150 กิโลโวลล์
ดร.ทองสุข วงศ์โสภา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ 2 บอกว่า เสาไฟฟ้าที่หักเป็นเสาแรงสูง ที่นำกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าไปยังสถานีเพื่อลดแรงดัน ก่อนจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้มีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัย ก่อนค่อยๆจ่ายไฟคืนให้แต่ละพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบ ยกเว้นถนนจุดเกิดเหตุที่ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อน
หลังจากนี้จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อคืนผิวการจราจรก่อนอันดับแรก จากนั้นพรุ่งนี้จะเริ่มคืนระบบการเดินไฟฟ้า โดยจะพยายามเร่งปรับปรุงซ่อมแซมให้เร็วที่สุดเพื่อให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
ส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะสูง เพราะนอกจากเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หักไปถึง 24 ต้น บ้านเรือนประชาชน ร้านอาหาร และรถยนต์ ยังได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ เช่น เพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น เปิดเผยว่า 1 ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเสียชีวิตลงแล้วคือ นายบุญฤทธิ์ เจริญวงค์ อายุ 27 ปี หรือ “รถบัส เดอะวอยซ์” ที่นั่งโดยสารมารถส่งน้ำข้างคนขับ
โดยในรอบ Blind Audition วันที่ 19 พ.ย. 2560 รถบัส เริ่มต้นด้วยการนำเพลง เธอ (Cocktail) มาร้อง ก่อนที่เสียงเจ้าตัวจะสะกดคนฟังอย่างจัง จนทำให้โค้ชก้อง โค้ชโจอี้ บอย และ โค้ชสิงโต หันมาทั้ง 3 คน สุดท้ายเจ้าตัวเลือกอยู่ทีม “โค้ชสิงโต”
ในรอบ Knockout วันที่ 24 ธ.ค. 60 รถบัส ถูกจับมาชนกับเพื่อนร่วมทีม พีพี พิมพ์พลอย โดยเจ้าตัวใช้เพลง หนอนผีเสื้อ (หนู มิเตอร์) มาแสดงสด และชนะใจ “โค้ชสิงโต” เข้าสู่รอบถัดไปได้
รอบ Battle 28 ม.ค. 2561 รถบัส ถูกจับมาปะทะกับ ไม้หมอน วชิรวิทย์ (ซึ่งต่อมากลายเป็นแชมป์ซีซั่นนี้) ในเพลง ใจสั่งมา (โลโซ) ก่อนเป็น ไม้หมอน ที่ได้รับการชูมือเข้าสู่รอบการแสดงสด