มัดรวมให้แล้ว ขับรถชนเสาไฟฟ้า ชดใช้ราคาเท่าไหร่ ไม่ได้มีแค่ค่าเสาไฟ ผ่อนได้ไหม ประกันจ่ายให้?
ขับรถชนเสาไฟฟ้า – จากกรณีรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณถนนหนองฮ่อ (หมายเลข 1366) จ.เชียงใหม่ ความเสียหายเบื้องต้นบ้านเรือนพัง 20 หลัง เสาไฟฟ้าล้ม 52 ต้น เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ จำนวน 217,823 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม และสันทราย เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมานั้น
โดย ปภ.เชียงใหม่ ประเมินความเสียหายเบื้องต้น เสาไฟฟ้าเสียหายรวมทั้งสิ้น 52 ต้น ประกอบด้วย เสาแรงสูง 115 kV จำนวน 24 ต้น เสาแรงสูง 22 kV จำนวน 23 ต้น เสาแรงต่ำ 9 เมตร 5 ต้น 2.หม้อแปลง 7 ลูก 3.มิเตอร์ไฟฟ้า 34 เครื่อง (เปิดความเสียหาย รถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า จ.เชียงใหม่ หัก 52 ต้น บ้านพัง 20 หลัง)
หนึ่งในประเด็นที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจคือ ในกรณี ขับรถชนเสาไฟฟ้า ใครจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ต้องจ่ายค่าชดใช้ให้ใคร เสาไฟฟ้าราคาเท่าไหร่ สามารถผ่อนได้ไหม และ ประกันออกให้ไหม
มติชนออนไลน์ รวบรวมข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ การปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายในกรณี ขับรถชนเสาไฟฟ้า โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีค่าปรับที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับการประเมินค่าเสียหายทั้งหมด เช่น มีสภาพความเสียหายมากแค่ไหน แค่เอนเอียง หรือหัก
หากชนเสาไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์อื่นๆ ติดตั้งอยู่ จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหาย เช่น สายไฟขาด หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหาย หากต้องถึงมือช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม อาจจะมีการบวกเพิ่มไปประมาณ 500,000 บาท หรือถ้ามีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเสียหายอาจจะสูงถึง 1,000,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่ารื้อถอน ค่าอุปกรณ์ ค่าดำเนินการต่างๆ ด้วย
ทั้งนี้ เสาไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของรัฐ ผู้ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย โดยจ่ายให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินความเสียหาย
สำหรับ การประเมินความเสียหายของเสาไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับ ความสูงของเสาไฟฟ้า และประเภทกำลังไฟ หรือแรงดันของเสาไฟฟ้า
– เสาไฟฟ้าแรงต่ำ (ขนาด 8-12 เมตร): เป็นเสาที่เห็นได้ทั่วไปตามซอยและถนนรอง ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 10,000 – 50,000 บาท ต่อต้น ขึ้นอยู่กับความสูงและวัสดุ
– เสาไฟฟ้าแรงสูง (ขนาด 12-22 เมตรขึ้นไป): มักจะอยู่ตามถนนใหญ่ มีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่า ราคาจึงสูงขึ้นไปอีก อาจเริ่มต้นที่ 50,000 บาท และอาจสูงถึง 200,000 บาท หรือมากกว่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่อาจจะถูกบวกเพิ่ม
– ค่าอุปกรณ์ประกอบ
– หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 1 ลูก มีราคาสูงมาก ตั้งแต่หลักแสนปลายๆ ไปจนถึงหลักล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและการรองรับกระแสไฟ
– สายไฟฟ้าและสายเคเบิล: ค่าใช้จ่ายจะถูกคิดตามความยาวและความเสียหาย ลูกถ้วย, อุปกรณ์ยึดโยง, และอื่นๆ
– สายสื่อสาร (Internet/Cable TV)
– ค่าดำเนินการและค่าแรงของเจ้าหน้าที่ อาจอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
กรณีขับรถชนชนทรัพย์สินของรัฐอื่นๆ
ขับรถชนแบริเออร์ : ค่าปรับประมาณ 800-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ค่าติดตั้ง ความเสียหาย และจำนวนที่ทำความเสียหาย
ขับรถชนต้นไม้และพุ่มไม้ : ค่าปรับประมาณ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ขนาดต้นไม้ จำนวนต้นไม้ และอายุของต้นไม้
ขับรถชนป้ายจราจร : ค่าปรับประมาณ 1,000-2,000 บาท ชึ้นอยู่กับป้ายที่ชนว่าจนไปกี่ป้าย ป้ายจราจรขนาดเท่าใด และเสียหายมากแค่ไหน
ขับรถชวนกรวยจราจร : ค่าปรับประมาณ ค่าปรับ 200-800 บาท ขึ้นอยู่กับราคาราคาสุทธิของอุปกรณ์ จำนวน และความเสียหาย
ขับรถชนแผงกั้นจราจร : ค่าปรับประมาณ 1,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาราคาสุทธิของอุปกรณ์ ขนาด จำนวน และความเสียหาย
ขับรถชนเสาล้มลุก : ค่าปรับประมาณ 800-3,500 บาท ขึ้นอยู่กับราคาสุทธิของเสาล้มลุก ขนาด จำนวน และความเสียหาย
ขับรถชนของหลวง แต่ไม่จ่ายค่าปรับ ผิดกฎหมายไหม
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดอุบัติเหตุสามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอปรึกษาและเจรจาต่อรองค่าเสียหาย ด้วยการผ่อนชำระหรือขอไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ถูกดำเนินคดี
ขับรถชนเสาไฟฟ้าประกันจ่ายไหม
ของหลวง ของสาธารณะ มีเจ้าของ ถ้าเกิดขับรถชนของหลวงขึ้นมา ประกันรถยนต์ต้องรับผิดชอบ แต่ว่าจะไม่เกินเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ถ้ามีส่วนต่างผู้ก่อเหตุต้องจ่ายเอง
นอกจากนี้ การขับรถชนเสาไฟฟ้านับว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนแบบไม่มีคู่กรณี ดังนั้น ประกันที่คุ้มครองเงื่อนไขนี้จะมีเพียงแค่ประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น ประกันประเภทอื่น ๆ จะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้
ถ้าหากไม่มีประกันรถยนต์ ขอผ่อนได้ไหม
ถ้าหากไม่มีเงินก้อนจ่ายค่าเสาไฟฟ้า และยังไม่มีประกันรถยนต์ด้วย สามารถผ่อนจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ตามข้อตกลงกับหน่วยงานที่ดูแลเสาไฟฟ้าต้นนั้นๆ