ซาฟารีเวิลด์ ประกาศปิดปรับปรุง โซนสัตว์ดุร้าย แจ้งยังให้บริการ Safari Park – Marine Park ปกติ
ซาฟารีเวิลด์ – ภายหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญวานนี้ ฝูงสิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เสียชีวิต ซึ่งคาดว่าลงจากรถไปเก็บของ ทาง ซาฟารี เวิลด์ ได้ปิดให้บริการโซนดังกล่าวชั่วคราวนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World) ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ซาฟารีเวิลด์ขอแจ้งให้ทราบว่า Safari Park และ Marine Park ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ จะมีการปิดชั่วคราวเฉพาะโซนสัตว์ดุร้าย (สิงโต/เสือ) เพื่อดำเนินการปรับปรุง และดูแลความปลอดภัยของสัตว์ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และให้การสนับสนุนเสมอมา
