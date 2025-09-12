ม.หอการค้าไทย เปิดชื่อ 4 น.ศ.ปีหนึ่ง สุดกล้าหาญ ช่วยผู้หญิง ถูกลุงแอบถ่ายบนรถเมล์

ม.หอการค้าไทย เปิดชื่อ 4 น.ศ.ปีหนึ่ง ชื่นชม สุดกล้าหาญ ช่วยผู้หญิง ถูกลุงแอบถ่ายบนรถเมล์
จากกรณีวัยรุ่นชายประมาณ 4-5 คน ช่วยกันล็อกตัวชายค่อนข้างมีอายุรายหนึ่ง บนรถเมล์สาย 138 (หมอชิต-พระประแดง) ขณะกำลังใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้โดยสารหญิง โดยได้บอกให้คนขับรถเมล์ปิดประตูและโทรแจ้งตำรวจ
หลังปลดล็อกเครื่องและเช็กมือถือของชายคนดังกล่าวดูแล้ว พบว่า มีภาพแอบถ่ายจริง เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพัก โดยมีผู้เสียหายถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานและเดินทางติดตามไปแจ้งความดำเนินคดีด้วย ส่งผลให้สังคมชื่นชมในความกล้าหาญของวัยรุ่นชายกลุ่มนี้อย่างมาก ที่ไม่ละเลยและเข้าช่วยเหลือทันที ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
อ่านข่าว – ชื่นชม วัยรุ่นชาย ช่วยกันล็อกตัว ลุงแอบถ่ายใต้กระโปรง บนรถเมล์สาย 138 เรียกตร.มาจับถึงที่
ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ชื่นชมในความกล้าหาญของ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาผู้หญิงที่ถูกผู้ชายท่านหนึ่งแอบถ่ายในรถสาธารณะ โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ช่วยเหลือน้องผู้หญิงมีดังนี้
นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์)
1. นายปกรณ์ หมายดี
2. นายปุณณสิน ผลเพิ่มศีลกุล
3. นายศิวัฒน์ กลั่นแก้ว
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
1. นายพงษ์พิพัฒน์ สุพะสร
ทางมหาวิทยาลัยขอชื่นชมและสนับสนุนน้องๆ ให้ทำสิ่งดีๆ เช่นนี้ต่อไป
@mynamenee ขอชื่นชมน้องๆ ทุกคนที่ช่วยกันจับตัวคนร้าย เหตุการณ์แอบถ่ายกระโปรงนักศึกษา บนรถเมล์ 138 #หอการค้า #ราชมงคลตะวันออก #แอบถ่าย #รถเมล์ #คนดีของสังคม ♬ เสียงต้นฉบับ – • yanee •
@jaannee.10 ขอบคุณน้องๆ ที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้ ขอบคุณครอบครัวที่สอนน้องๆมาเป็นอย่างดี #รถเมล์138 #พระประแดง #เด็กgenz ♬ เสียงต้นฉบับ – นะห์ 🪐✨