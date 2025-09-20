ทนายดัง เปิดข้อกฎหมาย ฟ้าผ่าแคดดี้ กลางสนามกอล์ฟย่านคลองสามวา ใครต้องรับผิดชอบ?
จากกรณี สน.คันนายาว แจ้งว่ามีเหตุฟ้าผ่า ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ถ.ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่เกิดเหตุมีนักกีฬากอล์ฟ 4 คน และแคดดี้ 4 คน กำลังตีกอล์ฟที่สนามดังกล่าว ได้มีเหตุฟ้าผ่าลงที่บริเวณสนามกอล์ฟ หลุมที่ 17 เป็นเหตุให้แคดดี้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย โดย นางสาวอนุรัตน์ (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นแคดดี้ ได้รับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ส่วนแคดดี้อีก 3 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนั้น
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์
กรณีแคดดี้โดนฟ้าผ่า: ใครต้องรับผิดชอบ?
หลายคนสงสัยว่า ถ้าแคดดี้โดนฟ้าผ่าในสนามกอล์ฟใครต้องรับผิด คำตอบคือ ไม่ใช่ว่าเป็นฟ้าผ่าแล้วจะจบ เพราะกฎหมายไทยยังมองว่าถ้า “นาย” หรือ “สนามกอล์ฟ” ไม่จัดให้มีความปลอดภัย หรือยังบังคับให้แคดดี้ถือร่มเดินตาม ทั้งที่รู้ว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่ อาจเข้าข่าย ประมาทเลินเล่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
ถ้าแคดดี้เป็นลูกจ้างสนามกอล์ฟ → นายจ้างต้องรับผิดตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน และประกันสังคม
ถ้าแคดดี้ทำงานรายรอบรับค่าแรงจากผู้เล่น → ผู้เล่นก็เสี่ยงถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เช่นกัน เพราะถือว่าเป็นผู้ว่าจ้างแรงงาน
ดังนั้น ครอบครัวผู้เสียชีวิตมีสิทธิทั้ง เรียกเงินทดแทนจากกองทุน และฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย จากผู้เกี่ยวข้องได้
📌 บทสรุป: ฟ้าผ่าอาจเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ถ้าใครยังฝืนเล่น ไม่สนใจความปลอดภัยของลูกจ้างหรือแคดดี้ ก็หนีความรับผิดไม่พ้นครับ