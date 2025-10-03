บิ๊กซี ออกแถลงขออภัย เหตุทะเลาะวิวาทในห้าง สั่งพนง.พ้นสภาพแล้ว ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม จากกรณีที่โลกออนไลน์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ พนักงานหญิงห้างดัง 2 ราย ทะเลาะกับลูกค้าหญิง ที่บริเวณศูนย์อาหาร โดยมีการชี้หน้าด่า และ ลงมือกระชากหัว ก่อนที่เวลาต่อมา จะมีพนักงานชาย 2 คน นำไม้มาฟาดลูกค้าหญิงหลายครั้ง และ ใช้เท้าถีบไปที่หญิงรายดังกล่าว จนลงไปนอนกับพื้น
ล่าสุด บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก กรณีทะเลาะวิวาท ระหว่างพนักงานและลูกค้า โดยระบุว่า ขออภัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า
ทันที่ที่ทราบเรื่อง บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งพนักงานที่เกี่ยวข้อง พ้นสภาพพนักงานแล้ว
สำหรับลูกค้า บริษัทพร้อมดูและ การรักษาพยาบาลและรับผิดชอบเต็มที่ พร้อมทั้งจะทบทวนมาตรการทำงาน และ เพิ่มความเข้มงวดในการอบรมพนักงานทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเด็ดขาด
ทั้งยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ มีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ ปลอดภัย เป็นมืออาชีพ ตระหนักดีว่า ความไว้วางใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญสูงสุด และ จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่อไป