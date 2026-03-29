สนพ.ดัง ขออภัยแฟน ‘หงสาจอมราชันย์’ เร่งเจรจาลิขสิทธิ์ พร้อมคืนเงินเต็มจำนวน-จ่อปิดธุรกิจ 

สนพ.ดัง ขออภัยแฟน ‘หงสาจอมราชันย์’ เร่งเจรจาลิขสิทธิ์ แจงปมอีบุ๊ก แสดงความรับผิดชอบ คืนเงินเต็มจำนวน จ่อปิดธุรกิจ
จากกรณี กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมาก โดยเฉพาะแฟนการ์ตูน “หงสาจอมราชันย์ (The Ravages of Time)” หลังจากที่สำนักพิมพ์ตงหลี (Tong Li Publishing) จากไต้หวัน ออกแถลงการณ์กล่าวหาสำนักพิมพ์ Burapat Comics (บุรพัฒน์) ลักลอบจัดพิมพ์การ์ตูนเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 15 ปี โดยไม่ได้รับอนุญาต และเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายนั้น
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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “BurapatComics”
ถึงผู้อ่านหงสาจอมราชันย์ทุกท่าน BCL ขอประกาศเรื่องสำคัญ 4 เรื่องดังนี้
1 กรณีหงสาจอมราชันย์ที่พิมพ์เกินสัญญา เมื่อมีการตกลงเรื่องตัวเลขค่าสิทธิ์ลงตัวแล้ว และมีการชำระค่าสิทธิ์ย้อนหลัง หนังสือเหล่านั้นย่อมได้รับความคุ้มครองย้อนหลังในการตีพิมพ์เป็นฉบับลิขสิทธิ์
1.1 ในส่วนของ e-book ได้ทำการประสานกับร้านค้าโดยรักษาสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้าที่ชำระเงินไว้แล้วเช่นเดิม
2 หากท่านใดประสงค์จะคืนหนังสือหงสาจอมราชันย์ตั้งแต่เล่มที่ 25 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะสภาพใด สามารถนำมาคืนได้ที่บูท N33 ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2569 ถึงอาทิตย์ที่ 5 เม.ย.2569 โดย BCL จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน หรือใช้เป็นส่วนหักในการซื้อสินค้าของ BCL ในบูทได้
3 เพื่อแสดงความรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว BCL จะปิดธุรกิจในส่วน สนพ. หลังจากออก series เทพมารสะท้านภพ ตำนานกระบี่คลุมวรุณ ครบ 6 เล่มแล้ว แต่ยังคงรับผิดชอบในส่วนของลิขสิทธ์ที่ต้องชำระกับ TongLi และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ที่มีต่อลูกค้าต่อไป ส่วนเพจ BCL จะยังคงนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อไปเช่นเดิม
BCL มีความคาดหวังว่า Js ซึ่งได้รับมอบสิทธิ์จาก Tong Li จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วหากเห็นว่าไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องตัวเลขค่าสิทธิ์ได้ เพราะการเจรจาค้างคามา 2 ปีแล้ว รวมถึงจัดหา สนพ.ใหม่ในการพิมพ์ซีรีส์นี้ที่ในเล่มที่ยังค้างไม่ได้ออกโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของแฟนๆ หงสาจอมราชันย์ทุกท่าน
4 BCL ขอมอบสิทธิ์ในการใช้ชื่อ หงสาจอมราชันย์ ซึ่งในภาษาไทยที่ BCL เป็นคนตั้งขึ้นใหม่และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ (จากเดิมที่คุณ ม.ประภา ผู้แปลได้เคยแปลตรงตัวจากชื่อภาษาจีนว่า หงส์อัคคีแห่งเหลียวหยวน) ในกรณีที่ สนพ.ใดๆ ที่ได้ลิขสิทธิ์ไปจะไปใช้ต่อได้ตามสะดวก หากท่านจะเลือกใช้ชื่อนี้
ท้ายสุดนี้กราบขออภัยแฟนๆ หงสาจอมราชันย์ทุกท่านอีก รวมถึง อ.เฉินเหมา และ Tong Li
ขอบพระคุณนักอ่านที่ให้การตอบรับซีรีส์คุณภาพนี้เป็นอย่างดี