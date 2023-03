‘เคน’ รับสุดพิเศษเป็นดาวยิงสูงสุดสิงโต ‘รูนี่ย์’ ร่วมยินดี

แฮร์รี่ เคน กองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษ กลายเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมสิงโตคำรามไปแล้ว หลังจากยิงจุดโทษ ในเกมที่อังกฤษบุกชนะอิตาลี 2-1 ในศึกยูโร 2024 รอบคัดเลือก ที่ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม

เคนยิงไป 54 ประตู จาก 81 เกม ทำลายสถิติของเวย์น รูนี่ย์ ที่เคยทำไว้ 53 ประตู จาก 120 เกม

เคนกล่าวว่า จำได้ในวันที่มอบสตั๊ดดาวยิงสูงสุดให้รูนี่ย์ วันนั้นรูนี่ย์บอกว่าอีกไม่นานก็ต้องมอบคืนให้กับตัวเอง วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีม สต๊าฟ แฟนบอล ภรรยาและครอบครัว ที่ช่วยให้มีวันนี้

ด้านรูนี่ย์ทวีตว่า รู้ดีว่าคงใช้เวลาไม่นานที่เคนจะแซงตัวเขาเองเป็นดาวยิงสูงสุดของอังกฤษ เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ เป็นกองหน้าที่น่าเหลือเชื่อ และเป็นตำนานของอังกฤษ ขอแสดงความยินดีด้วย

Congratulations to @HKane on becoming @England’s all-time leading goalscorer. I knew it wouldn’t take long but that was quick 🤣. Great man, unbelievable goalscorer and an England legend. Congrats Harry 👏👏👏 pic.twitter.com/mX7M8S8al3

— Wayne Rooney (@WayneRooney) March 23, 2023