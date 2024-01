ถึงคิวกู้ศรัทธา! รุ่งราวี ปั้นฟอร์มใหม่วัดใจ ชากีร์ ศึก ONE Fight Night 18

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” ขอกลับมากู้ศรัทธามหาชนอีกครั้ง หลังสะดุดพ่ายมาในไฟต์ล่าสุด โดยจะพบกับบททดสอบสุดหิน “ชากีร์ แอล เตครีติ” มวยเชิงดีจากอิรักที่หวังมาล้างแค้นแทนพี่ชายอย่างสาสม ในศึก ONE Fight Night 18 วันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้

แฟนมวยชาวไทยเตรียมส่งแรงเชียร์กันให้สุดพลัง “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” นักชกแข้งดุ วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี ขอกลับมาระเบิดฟอร์มกู้ศรัทธามหาชนอีกครั้ง หลังพลาดท่าเสียสถิติไร้พ่ายมาในไฟต์ล่าสุด โดยจะพบกับ “ชากีร์ แอล เตครีติ” นักชกจากอิรัก วัย 27 ปี ที่หวังมาล้างแค้นแทนพี่ชาย “มุสตาฟา แอล เตครีติ” ที่เคยโดนจอมเตะจากอุบลฯ เล่นงานมาก่อน โดยจะประชันฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) ในศึก ONE Fight Night 18 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ เริ่มเวลา 08.00 น.

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี อย่างร้อนแรง ด้วยการโชว์ทักษะหมัดมวยอันเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือคู่ชกต่างชาติ 2 ไฟต์ติด จนทำให้ถูกจับเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัด ONE อย่างรวดเร็ว และการขึ้นสังเวียน ONE รายการใหญ่ครั้งแรก เจ้าตัวก็สามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “นาวเซต ทรูจิลโล” คู่ชกจากสเปน ไปได้ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อเดือนสิงหาคม 2566

Advertisement

หลังคว้าชัยมา 3 ไฟต์ติด “รุ่งราวี” ได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้พิสูจน์ตัวเองกับนักชกดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ชาวรัสเซีย “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” ในศึก ONE Fight Night 14 ในฐานะมวยแทนของ “สินสมุทร กลิ่นมี” แต่ด้วยเวลาการเตรียมตัวอันน้อยนิด ทำให้เขาต้องสะดุดพ่ายเป็นครั้งแรกอย่างน่าเสียดาย

โดยครั้งนี้ “รุ่งราวี” ต้องการกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียว นอกจากจะส่งตัวเองกลับมาเดินบนเส้นทางสู่การท้าชิงบัลลังก์ให้ได้อีกครั้งแล้ว ยังเป็นการกู้ศรัทธาของพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศกลับคืนมาเช่นกัน

ทางด้าน “ชากีร์ แอล เตครีติ” นักชกเชิงดีจากอิรัก ทำผลงานสุดจัดจ้านในปี 2566 ที่ผ่านมา จากการระเบิดฟอร์มคว้าแชมป์มวยไทยประเทศอิรัก และรองแชมป์ IFMA ทวีปเอเชีย จนทำให้ได้รับโอกาสเข้าสู่การเป็นนักกีฬาในสังกัด ONE ก่อนจะเปิดตัวอย่างเหนือชั้นด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “บัมปารา คูยาเต” ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

การโคจรมาพบกับ “รุ่งราวี” ในครั้งนี้ ทำให้ “ชากีร์” มีแรงฮึดมากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะต้องการคว้าชัยชนะเพื่อก้าวไปต่อในเวทีระดับโลกแล้ว ยังเพื่อเป็นการแก้แค้นแทนพี่ชาย “มุสตาฟา” ที่เคยพลาดท่าถูก “รุ่งราวี” ไล่ต้อนเอาชนะคะแนนไปได้ในศึก ONE ลุมพินี 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา

สำหรับแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 18 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.