ไทสันเตรียมคัมแบ๊กขึ้นสังเวียนดวลกำปั้นยูทูบเบอร์ดัง เจค พอล 20 ก.ค.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เจค พอล ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน ประกาศเตรียมขึ้นดวลกำปั้นกับไมก์ ไทสัน อดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวี่เวต ระดับตำนาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยถ่ายทอดสดผ่านแพล็ตฟอร์มสตรีมมิ่ง “เน็ตฟลิกซ์”

พอลวัย 27 ปี เป็นน้องชายของโลแกน พอล อีกหนึ่งยูทูบเบอร์ชื่อดัง โดยทั้งคู่เบนเข็มมาชกมวยแบบสมัครเล่น ก่อนก้าวมาชกไฟต์อาชีพหลายไฟต์แล้ว ซึ่งสำหรับเจค พอล ชกอาชีพมา 10 ไฟต์ ชนะ 9 คู่แข่งส่วนใหญ่เป็นอดีตนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานจากเวทียูเอฟซี (อัลติเมต ไฟติ้ง) แต่ไฟต์ที่แพ้พ่ายให้ทอมมี่ ฟิวรี่ นักชกรุ่นเฮฟวี่เวต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 ไฟต์ล่าสุดเพิ่งชนะไรอัน บูร์แลนด์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ส่วนไทสันอายุย่าง 58 ปี แขวนนวมไปตั้งแต่ปี 2005 มีสถิติชก 58 ครั้ง ชนะ 50 (ชนะน็อก 44) แพ้ 6 ไม่มีคำตัดสิน 2 มีประวัติโชกโชนบนสังเวียน ทั้งเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวตอายุน้อยที่สุดในโลกเมื่อตอนอายุ 18 ปี เมื่อปี 1985 ทั้งเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวต 3 สถาบันหลักพร้อมกัน รวมถึงไฟต์ฉาวอย่างการกัดหูอีแวนเดอร์ โฮลีฟิลด์ 1997

ไทสันขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายตอนชกโชว์กับรอย โจนส์ จูเนียร์ อดีตแชมป์โลกเพื่อนร่วมชาติเมื่อปี 2020

พอลโพสต์ข้อความทาง X (ทวิตเตอร์เดิม) ว่า เป้าหมายของตนคือการเป็นแชมป์โลก และตอนนี้ก็ได้โอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองกับแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร้ายกายที่สุดในโลก และนักมวยที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึงเวลาที่จะทำให้ “ไอออนไมก์” ต้องหลับคาเวทีแล้ว

สำหรับไฟต์นี้จะชกกันที่สนามเอทีแอนด์ที สเตเดียม รังเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอล ดัลลัส คาวบอยส์ ซึ่งจุคนได้ 80,000 คน แต่ยังไม่แน่ชัดว่ากติกาการแข่งขันจะเป็นการชกมวยอาชีพทั่วไป หรือชกโชว์

Promotion promotion promotion if I’m being honest it don’t need that.. The biggest fight of the 21st century, in the biggest NFL stadium in the US, broadcast live, on the biggest streaming platform in the world…that’s the MVP way. Whether you’re tuning in on Netflix or showing… pic.twitter.com/DQLKMnyWfO

— Jake Paul (@jakepaul) March 7, 2024