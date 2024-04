รถถัง ตอบรับคำท้า เดนิส พร้อมขึ้นสังเวียนแลกเดือดให้สาแก่ใจ

ศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 167 ยกระดับความดุเดือดอีกขั้น โดยจะยกทัพนักกีฬามาจัดการแข่งขันที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยหลังจากเปิดโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว 6 คู่ ล่าสุดได้มีการอัดเพิ่มคู่มวยที่แฟนตั้งตารอ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์ คืนสังเวียนพบกับ “เดนิส พูริช” มวยบู๊บ้าดีเดือด ตัวแทนแคนาดา-บอสเนีย ที่ใฝ่ฝันอยากจะปะทะกับจอมบู๊ขวัญใจชาวไทยมานาน โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต

สำหรับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ผ่านการป้องกันบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต จากผู้ท้าชิงระดับโลกมาแล้วถึง 5 ครั้ง ส่วนผลงานล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 “รถถัง” ต้องพลาดท่าพ่ายแพ้ในการแข่งขันมวยไทย เป็นครั้งแรก ด้วยน้ำมือของเพื่อนรักอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ที่วันนั้นแข่งขันกันในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) ซูเปอร์ไฟต์ 140 ปอนด์

ที่ผ่านมาในอดีต “รถถัง” เคยกระโดดข้ามสายมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว 2 ไฟต์ โดยประเดิมผลงานไฟต์แรกด้วยการเบียดชนะ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” ขาลุยจากรัสเซีย ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในศึก ONE: Fists of Fury เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนจะว่างเว้นไปนานเกือบ 2 ปี แล้วจึงกลับมาวาดลวดลายคิกบ็อกซิ่ง อีกครั้งในศึก ONE Fight Night 6 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เหนือ “จีตัว ยีปู” นักชกจากแดนมังกร ไปได้

ทางด้าน “เดนิส พูริช” เคยประกาศเจตจำนงชัดเจนกลางเวที หลังเอาชนะ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” มาได้ในศึก ONE 162 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ถึงสาเหตุที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาสู้ใน ONE เพราะต้องการประชันฝีมือกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ให้ได้ ขณะที่ผลงานในช่วงหลังของเจ้าตัวก็กำลังร้อนแรง เก็บชัยมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน เหนือ 2 นักมวยไทย ฝีมือฉกาจประจำรุ่นฟลายเวต อย่าง “เหงียน ตรัน ดุย งัด” และล่าสุด “จาค็อบ สมิธ” ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา

โดยระหว่างให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันไฟต์ล่าสุด “เดนิส” ย้ำชัดถึงความต้องการของเขาอีกครั้ง ด้วยการส่งสารท้ารบไปหา “รถถัง” ให้ประจันหน้ากับเขา ซึ่งในที่สุดความฝันของ “เดนิส” กำลังจะกลายเป็นจริง เมื่อแชมป์โลกชาวไทยตอบรับคำท้า พร้อมแลกเดือดให้สมใจอยาก ในศึก ONE 167 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ ซึ่งเกมการชกจะออกมาดุเดือดจนกลายเป็นไฟต์แห่งปี อย่างที่ “เดนิส” เคยประกาศเอาไว้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดรับชมเด็ดขาด

โดย “รถถัง” และ “เดนิส” จะลงศึกร่วมรายการเดียวกับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง 105-115 ปอนด์) ที่จะลงป้องเข็มขัดกับ “เดนิส แซมโบอันกา” จากฟิลิปปินส์ และ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์ กับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ”

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.