ช็อก! นักมวยญี่ปุ่นเวทีเดียวกันเสียชีวิตรายที่ 2 หลังขึ้นชก
วงการมวยญี่ปุ่นเจอเรื่องเศร้าต่อเนื่อง หลังจากชิเงโตชิ โคทาริ นักชกวัย 28 ปี เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม หลังมีอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง จากการชกกับเพื่อนร่วมชาติ ยามาโตะ ฮาตะ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
สลด! นักมวยญี่ปุ่นเสียชีวิตหลังขึ้นชกสัปดาห์เดียว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สื่อต่างประเทศรายงานว่า ฮิโรมาสะ อุราคาวะ นักชกญี่ปุ่นอีกราย วัย 28 ปี ซึ่งขึ้นชกในเวทีเดียวกับโคทาริ ก็เสียชีวิตลงแล้วเช่นกัน ด้วยสาเหตุเดียวกัน
สำหรับโคทาริขึ้นชกชิงเข็มขัดรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวตของสหพันธ์มวยภาคพื้นตะวันออกและแปซิฟิค (โอพีบีเอฟ) ที่กรุงโตเกียว เสมอกับฮาตะ ขณะที่อุราคาวะแพ้น็อกให้โยจิ ไซโตะ ในรุ่นเฟเธอร์เวต โดยหลังการชก ทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินจากภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
ภายหลังเกิดการบาดเจ็บรุนแรงดังกล่าว คณะกรรมาธิการมวยของญี่ปุ่น ได้ออกประกาศให้การชกของโอพีบีเอฟลดจำนวนยกจาก 12 เหลือ 10 ยกทันที
ขณะที่องค์กรมวยโลก (ดับเบิลยูบีโอ) ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของทั้งโคทาริและอุราคาวะ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จอห์น คูนีย์ นักชกชาวไอริช ก็เสียชีวิตหลังเกิดภาวะเลือดออกในสมองหลังการชกกับนาธาน ฮาวเวลส์ คู่ชกชาวเวลส์ ที่เบลฟาสต์
ชิเงโตชิ โคทาริ นักชกอีกรายที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้