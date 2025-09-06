นักชกหญิงไนจีเรีย-ฝรั่งเศส ทำใจไม่ได้ชวดแข่งชิงแชมป์โลกเพราะตรวจเพศไม่ทัน
จากกรณีที่นักกีฬามวยสากลหญิงจาก 5 ชาติ รวม 12 คน ในจำนวนนี้เป็นนักชกหญิงทีมชาติฝรั่งเศส 5 คน โดนตัดสิทธิจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก ที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-14 กันยายนนี้ เพราะส่งเอกสารตรวจเพศไม่ทัน ตามกฎใหม่ของเวิลด์บ๊อกซิ่ง องค์กรกีฬามวยสากลนานาชาติ ที่กำหนดออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น
ทีมมวยหญิงฝรั่งเศสหมดสิทธิแข่งศึกชิงแชมป์โลก เหตุส่งผลตรวจเพศไม่ทัน
ล่าสุด เบลสซิ่ง โอราเอเคว หนึ่งในสมาชิกทีมชาติไนจีเรียซึ่งจะลงแข่งขันรุ่น 75 กก.หญิง ที่โดนตัดสิทธิจากการแข่งขัน เผยกับ “บีบีซี” ว่า รู้สึกเสียใจอย่างมาก เป็นเรื่องที่ทำให้ใจสลาย เพราะตั้งใจว่าจะมาแข่งขันที่อังกฤษเพื่อคว้าเหรียญทองให้ไนจีเรีย เพราะทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวมาตลอด และรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากลำบากขนาดไหนสำหรับประเทศของตน โดยเฉพาะสหพันธ์มวยสากลไนจีเรียซึ่งต้องรวบรวมเงินเพื่อส่งตนและนักกีฬาคนอื่นๆ เข้าร่วมแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม เวิลด์บ๊อกซิ่งย้ำว่า ได้แจ้งกับสมาคมและสหพันธ์มวยชาติต่างๆ แต่เนิ่นๆ แล้วว่าต้องรับผิดชอบเรื่องการตรวจเพศเอง และย้ำไปตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ว่า ขั้นตอนการตรวจเพศกับห้องแล็บนั้นอาจใช้เวลา 48 ชั่วโมงกว่าที่ผลจะออก และถ้าชาติใดไม่ส่งผลตรวจก่อนเส้นตายวันที่ 1 กันยายน ก็อาจทำให้นักกีฬาหมดสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน จึงย้ำให้วางแผนการเดินทางให้ดีกรณีบางทีมต้องการใช้บริการห้องแล็บในอังกฤษ
ด้านเจ้าหน้าที่ทีมของไนจีเรียบอกว่า โอราเอเควและนักชกหญิงไนจีเรียอีก 2 คนที่โดนตัดสิทธิ เข้ารับการตรวจเพศที่ห้องแล็บในเมืองลีดส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน ทันทีหลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร แต่ผลตรวจออกในวันอังคารที่ 2 กันยายน ซึ่งเลยเส้นตายไปแล้วห้องแล็บทำงานล่าช้า จึงอยากเรียกร้องให้เวิลด์บ๊อกซิ่งจ่ายเงินชดเชยให้กับชาติที่โดนตัดสิทธิจากปัญหาที่เกิดขึ้น
อีกด้านหนึ่ง เมลีส ริโชล นักชกหญิงชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ตอนที่เดินทางถึง ไม่คิดว่าเรื่องจะลงเอยอย่างนี้ เราใช้เวลาเตรียมตัวเพื่อลุยศึกชิงแชมป์โลกกันมาเกือบปี แต่กลับมารู้เรื่องโดนตัดสิทธิ 1 วันก่อนแข่ง เป็นเรื่องที่ทำใจยอมรับได้ยาก