เผยกลุ่มทุนสนใจเทกโอเวอร์สโมสรนกเค้าแมวแล้ว 4-5 ราย
ภายหลังจากสโมสร “นกเค้าแมว” เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ โดนลีกฟุตบอลอังกฤษ (อีเอฟแอล) เข้าควบคุมกิจการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ตามคำขอของเดชพล จันศิริ นักธุรกิจชาวไทย เจ้าของทีม หลังทีมประสบปัญหาการเงิน จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะไม่ตรงเวลาหลายเดือน และเตรียมขายทีมให้เจ้าของใหม่นั้น
อีเอฟแอลเข้าควบคุมกิจการทีมนกเค้าแมว เตรียมหาเจ้าของใหม่แทนนักธุรกิจไทย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม คริส วิกฟิลด์ หัวหน้าคณะทำงานร่วมซึ่งทำหน้าที่บริหารสโมสรแทนบอร์ดบริหารทีม เปิดเผยว่า มีกลุ่มทุนที่ให้ความสนใจอยากเข้าไปเทกโอเวอร์สโมสรนกเค้าแมวแล้ว 4-5 ราย และคาดว่าจะได้เจ้าของใหม่ภายในสิ้นปีนี้
วิกฟิลด์ กล่าวว่า ตามกฎของอีเอฟแอลสโมสรต้องอยู่ในตลาดเป็นเวลา 28 วัน ตอนนี้มีกลุ่มทุนให้ความสนใจหลายราย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกร้ายจะผ่านเกณฑ์พิจารณาที่กำหนดไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีถึง 4-5 รายที่ดูมีความตั้งใจจริงและน่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 ข้อ คือต้องแสดงให้เห็นว่าจะมีทุนสนับสนุนทีมไปอีก 2-3 ปี และผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติของอีเอฟแอล ซึ่งหากผ่านสองข้อนี้ก็จะเรียกมาพูดคุยและเปิดโอกาสให้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
วิกฟิลด์กล่าวในตอนท้ายว่า หวังว่าจะสามารถดำเนินการขายทีมได้ลุล่วง เพื่อให้เจ้าของใหม่เข้ามาบริหารและเซ็นสัญญานักเตะใหม่ทันตลาดซื้อขายเดือนมกราคม
วิกฟิลด์เผยด้วยว่า หลังจากอีเอฟแอลเข้าควบคุมกิจการสโมสรแล้ว กลุ่มแฟนบอลนกเค้าแมวก็เลิกบอยคอตต์ทีม และซื้อตั๋วกลับเข้าไปชมเกมนัดล่าสุดที่ทีมพ่ายออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด คาบ้าน 1-2 ทำให้ทีมมีรายได้จากการขายตั๋วและขายสินค้าของสโมสรแล้วกว่า 500,000 ปอนด์ (4.4 ล้านบาท)