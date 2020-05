‘ลียง’ ปัดข่าวได้วันเตะแชมเปี้ยนส์ลีกกับ ‘ยูเวนตุส’

หลังจากที่ฌอง มิเชล โอลาส ประธานสโมสรโอลิมปิก ลียง เผยกับสำนักข่าว “อาร์ทีแอล” ว่า สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) กำหนดวันแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดที่สอง ที่ยังตกค้างเรียบร้อยแล้ว ลียงจะไปเยือนยูเวนตุสที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ในวันที่ 7 สิงหาคม โดยแข่งขันกันภายในสนามปิด เป็นการเล่นแมตช์เยือนตามที่เคยกำหนดไว้ ไม่ได้ไปใช่สนามกลางแต่อย่างใดนั้น

ล่าสุด ลียงออกแถลงการณ์ว่า ยังไม่มีการกำหนดวันแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่ข่าวได้ออกไป และจะแข่งขันได้เมื่อไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของยูฟ่าเท่านั้น และจะมีการประกาศจากยูฟ่า

นอกจากนั้นลียงยังใช้แถลงการณ์นี้วิจารณ์ลีกเอิงที่ตัดจบการแข่งขันฤดูกาลนี้ไป จนทำให้ลียงจบเป็นอันดับ 7 ในตารางลีก และไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้า ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปีของสโมสร

We would like to affirm that the date for Juventus v OL, in the second leg of the UEFA @ChampionsLeague Round of 16, has not yet been confirmed, contrary to what has previously been stated.https://t.co/PnKcnl0lbz

