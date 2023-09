อาแจ็กซ์ประณามแฟนบอลป่วนแมตช์กับเฟเยนูร์ด เหตุทีมฟอร์มบู่โดนนำ 3-0 ใน 37 นาที

เกมฟุตบอลลีกดัตช์คู่บิ๊กแมตช์ระหว่างอาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม และเฟเยนูร์ด เมื่อวันที่ 24 กันยายน ต้องยกเลิกการแข่งขันกลางคันในนาทีที่ 56 หลังจากแฟนบอลอาแจ็กซ์ เจ้าถิ่น ก่อเรื่องขว้างพลุแฟลร์ ดอกไม้ไฟ และแก้วพลาสติกลงไปในสนามจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีคลิปเหตุการณ์ที่แฟนบอลอาแจ็กซ์ก่อเรื่องทำลายข้าวของภายในรังเหย้าของตัวเอง เนื่องจากไม่พอใจที่เฟเยนูร์ดบุกไปนำถึง 3-0 ตั้งแต่ 37 นาทีแรก ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาควบคุมสถานการณ์วุ่นวายด้านนอกสนาม เนื่องจากแฟนบอลบางส่วนพยายามพังเข้าไปในสนาม

