มาดริดค้านหัวชนฝา บียาร์รีล-บาร์ซ่าจะย้ายไปเตะที่ไมอามี
หลังจากสหพันธ์ฟุตบอลสเปนอนุมัติให้เกมลาลีก้าคู่ระหว่างบียาร์รีลกับบาร์เซโลน่า ไปเตะกันที่ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 ธันวาคมปีนี้ (ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ) ตามคำขอของทั้ง 2 สโมสร ซึ่งจะทำให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกมลีกลูกหนังยุโรปเตะกันนอกประเทศ โดยต้องรอการอนุมัติจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ก่อนนั้น
สหพันธ์ลูกหนังสเปนไฟเขียวแมตช์บียาร์รีล-บาร์ซ่า เตะที่ไมอามี 20 ธ.ค.
ล่าสุด สโมสรรีล มาดริด ทีมดังแห่งลาลีก้า ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านแนวคิดดังกล่าว โดยระบุว่า สโมสรรีล มาดริด ขอปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างรุนแรงที่สุด เพราะหากทำตามข้อเสนอนี้ จะนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงตามมาถึงขั้นเป็นการเปลี่ยนโฉมวงการลูกหนังแบบก่อนและหลัง
ทีมราชันชุดขาวระบุด้วยว่า การที่บียาร์รีลซึ่งเป็นเจ้าบ้านในเกมดังกล่าว ต้องไปเตะที่สนามอื่นซึ่งไม่ใช่สนามของตัวเอง จะทำให้สมดุลของการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป และทำให้เกิดความเสียเปรียบทางกีฬาขึ้น เพราะหลักการแข่งขันต้องการให้ทุกแมตช์แข่งขันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกทีม การแก้ไขกฎเกณฑ์นี้เพียงฝ่ายเดียวทำลายความเท่าเทียมกันระหว่างคู่แข่ง ประนีประนอมความชอบธรรมของผลลัพธ์ และสร้างแบบอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้ เป็นการเปิดช่องให้มีการยกเว้นโดยคำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องกีฬา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อหลักการของกีฬาและเสี่ยงจะเกิดการบิดเบือนการแข่งขันขึ้น
มาดริดระบุตอนท้ายว่าจะแจ้งไปยังฟีฟ่า ขอให้ไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกสโมสรในลีก และขอให้ยูฟ่าแจ้งให้สหพันธ์ฟุตบอลสเปนถอนคำร้องดังกล่าวด้วย
ก่อนหน้านี้ สมาคมแฟนฟุตบอลสเปน ร่วมกับกลุ่มแฟนบอลบาร์ซ่าและบียาร์รีลก็ออกแถลงการณ์ร่วมต่อต้านแนวคิดนี้เช่นกัน โดยระบุว่าจะหาช่องทางกฎหมายกรณีผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนดังกล่าว
ขณะที่เฟร์นานโด โรอิก ประธานสโมสรบียาร์รีล กล่าวว่า การไปเตะเกมลีกที่สหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสที่ควรจะฉวยเอาไว้ เพื่อเป็นการขยายแบรนด์ฟุตบอลสเปนและสโมสรบียาร์รีลออกไป หลายสโมสรต่างก็เห็นตรงกันว่า เราจำเป็นต้องขยายความเป็นสากลออกไปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ลาลีก้าขยับเข้าใกล้ลีกอื่นๆ เช่น พรีเมียร์ลีก
ปีที่แล้ว ทางลาลีก้าเคยปรารภว่าต้องการจัดเกมลีกคู่ระหว่างบาร์ซ่ากับแอตเลติโก้ มาดริด ที่ไมอามี แต่ต้องล้มแผนไปเพราะตารางเวลาไม่อำนวย