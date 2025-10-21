มัคคาบี้ปฏิเสธตั๋วเกมเยือนวิลล่า หลังโดนสั่งห้ามแฟนบอลเข้าสนาม
จากกรณีที่สโมสรแอสตัน วิลล่า ประกาศห้ามแฟนบอลมัคคาบี้ เทล อาวิฟ จากอิสราเอล เข้าชมเกมยูโรป้าลีกนัดเยือนที่สนามวิลล่าปาร์กในเดือนหน้า เนื่องจากหวั่นปัญหาด้านความปลอดภัย และได้หารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่รวมถึงองค์กรที่รับผิดชอบด้านมาตรการความปลอดภัยแล้ว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดานักการเมือง ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้น
วิลล่าห้ามแฟนบอลมัคคาบี้ชมเกมยูโรป้าลีกนัดเยือน หวั่นปัญหาความปลอดภัย
ล่าสุด สโมสรมัคคาบี้ เทล อาวิฟ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่า แฟนบอลของทีมจะไม่เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อชมเกมนัดดังกล่าว และจะไม่รับโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขัน เนื่องจากหวั่นปัญหาด้านความปลอดภัยจากบรรยากาศเชิงลบที่เกิดขึ้น โดยทีมคำนึงถึงความปลอดภัยของแฟนบอลเป็นสำคัญ จากที่ได้พบกับบทเรียนหนักๆ จึงตัดสินใจแบบนี้
แถลงการณ์ของมัคคาบี้ระบุด้วยว่า หวังว่าสถานการณ์จะต่างออกไปและตั้งตารอที่จะได้ไปเตะที่เบอร์มิงแฮมภายใต้บรรยากาศที่สมกับเป็นการแข่งขันกีฬาในอนาคตอันใกล้
ขณะที่โฆษกรัฐบาลอังกฤษแถลงว่า รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่สโมสรมัคคาบี้ เทล อาวิฟ ปฏิเสธตั๋วชมการแข่งขันของทีมเยือน แต่เราก็เคารพในสิทธิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่เกมการแข่งขันฟุตบอลกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความรุนแรงและความกลัวของกลุ่มคนที่ต้องการแบ่งแยกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง รัฐบาลพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่แฟนบอลจะสามารถสนุกกับการแข่งขันโดยไม่ต้องหวั่นเกรงเรื่องความรุนแรงใดๆ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจเวสต์มิดแลนด์ส ระบุว่า หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงประสานกับหน่วยข่าวกรองแล้ว ได้ข้อสรุปว่าแมตช์นี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความรุนแรงขึ้น โดยนำองค์ประกอบหลายอย่างมาพิจารณาประกอบกัน อาทิ เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างแฟนบอลอาแจ็กซ์กับมัคคาบี้ในแมตช์ที่อัมสเตอร์ดัมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2024
ขณะที่ล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เกมดาร์บี้แมตช์ของอิสราเอลระหว่างมัคคาบี้ เทล อาวิฟ และฮาโปเอล เทล อาวฟ ต้องยกเลิกก่อนคิกออฟ เนื่องจากแฟนบอลก่อเหตุวุ่นวายหลายจุด
เราเชื่อว่าฟุตบอลควรเป็นตัวกลางที่เชื่อมคนเข้าหากัน ไม่ใช่ผลักออกจากกัน แฟนบอลของเราเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อชมเกมต่างๆ โดยไม่ได้มีปัญหาอะไร การที่อ้างเหตุผลว่าเป็นปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนบอลของเราเป็นความพยายามที่จะบิดเบือนความเป็นจริง เราขอขอบคุณรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรที่พยายามอย่างที่สุดในการการันตีความปลอดภัยของแฟนบอลทั้งสองฝ่าย รวมถึงขอบคุณกำลังใจจากชุมชนฟุตบอลในวงกว้าง