‘ร็อดเจอร์ส’ จ่อนั่งกุนซือ ‘เลสเตอร์ ซิตี้’ หลัง ‘เซลติค’ แถลงยืนยันเริ่มเจรจาแล้ว

เบรนแดน ร็อดเจอร์ส จ่อเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ให้กับเลสเตอร์ ซิตี้ ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้ว หลังจากได้รับอนุญาตจากสโมสรกลาสโกว์ เซลติค ทีมดังแห่งสกอตติช พรีเมียร์ชิพ ให้เข้าคุยเงื่อนไขส่วนตัวกับ “จิ้งจอกสยาม”

“เซลติค ขอยืนยันว่าได้มีการทาบทามจากสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เพื่อพูดคุยกับร็อดเจอร์ส ถึงการบริหารจัดการตำแหน่งกุนซือของพวกเขาซึ่งกำลังว่างอยู่ โดยร็อดเจอร์สได้แสดงให้พวกเราได้เห็นว่า นี่คือโอกาสที่เขาปรารถนาที่พิจารณาและไขว่คว้าเพื่อความก้าวหน้าต่อไป แม้จะไม่เต็มใจนักแต่สโมสรก็ได้อนุญาตให้เขาเข้าเจรจากับเลสเตอร์ได้” เซลติคแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ของสโมสร

นอกจากนี้ “สกาย สปอร์ตส” ยังอ้างแหล่งข่าวของตัวเองอีกว่า ร็อดเจอร์ส ได้เดินทางมายังเมือเลสเตอร์ในประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว หลังจากขออนุญาตบอร์ดบริหารของเซลติคเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ถึงความปรารถนาในการย้ายมาคุมทีมในอังกฤษ

สำหรับร็อดเจอร์สนั้นเคยคุม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เมื่อปี 2012-2015 โดยพาทีมใกล้เคียงกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2013-14 โดยครองจ่าฝูงตั้งแต่เดือนมีนาคม ทว่ากลับพลาดแชมป์แบบน่าเสียดายเมื่อแข้งกัปตันทีมในตอนนั้นอย่างสตีเว่น เจอร์ราร์ด พลาดลื่นล้มจนพ่ายต่อเชลซี 0-2 และจบด้วยการคว้ารองแชมป์ กระทั่งโดนปลดในเดือนตุลาคมปี 2015 ก่อนเข้าคุมทีมเซลติกเมื่อปี 2016 พาทีมกวาดแชมป์มากมายทั้งสกอตติช พรีเมียร์ชิพ (2016-17, 2017-18), สกอตติช คัพ (2016-17, 2017-18) และ สกอตติช ลีกคัพ (2016-17, 2017-18, 2018-19)

ปัจจุบันเซลติค ครองจ่าฝูงของศึกสกอตติช พรีเมียร์ชิพ ด้วยการมี 63 คะแนน ทิ้งห่างอันดับที่ 2 อย่างกลาสโกว์ เรนเจอร์ส ที่มี 55 คะแนน จากการลงเล่น 27 นัดเท่ากัน

ส่วนเลสเตอร์ ซิตี้ มี 32 คะแนน จากการลงเล่น 27 นัดอยู่อันดับที่ 12 ของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โดยเพิ่งจะทำการสั่งปลดโคล้ด ปูแอล กุนซือชาวฝรั่งเศส พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังพ่ายแพ้คาบ้านต่อคริสตัล พาเลซแบบขาดลอย 1-4 ในเกมลีก (คลิกอ่านข่าวเลสเตอร์สั่งเด้งปูแอล)

