ดิยาร์ร่าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฟีฟ่า-สมาคมบอลเบลเยียมเฉียด 2.5 พันล้าน
ลาสซาน่า ดิยาร์ร่า อดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของเชลซี อาร์เซน่อล รีล มาดริด และหลายสโมสร ได้ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 65 ล้านยูโร (2,470 ล้านบาท) จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมาคมฟุตบอลเบลเยียม จากปัญหาด้านกฎหมายเรื่องการย้ายตัวที่คาราคาซังมากว่า 10 ปี
ย้อนไปเมื่อปี 2014 อดีตแข้งทีมชาติฝรั่งเศสมีปัญหากับเลโอนิด คูชุก กุนซือโลโคโมทีฟ และสโมสรกล่าวหาว่าเขาไม่ยอมปรากฏตัวที่สนามซ้อม หรือยอมลดค่าเหนื่อยลง ก่อนจะยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาจริง 3 ปี ต่อมาในปี 2016 ฟีฟ่ามีคำตัดสินว่าดิยาร์ร่าทำผิดข้อตกลงในสัญญา และสั่งให้เขาจ่ายค่าเสียหาย 10 ล้านยูโร (360 ล้านบาท) ให้กับโลโคโมทีฟ และแบนเขาจากกีฬาฟุตบอลอาชีพ 15 เดือน ซึ่งดิยาร์ร่าพยายามอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก (ซีเอเอส) แต่ไม่เป็นผล
ต่อมาเมื่อดิยาร์ร่าตกลงจะย้ายร่วมทีมชาเลรอยในลีกเบลเยียม ทางสโมสรขอคำยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับโลโคโมทีฟ แต่ฟีฟ่าไม่ยอมออกใบรับรองการย้ายทีม (ไอทีซี) ให้ ดีลดังกล่าวจึงล่ม
ดิยาร์ร่าได้หยิบประเด็นนี้ไปสู้ต่อในศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป จนกระทั่งศาลมีคำตัดสินเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่า กฎเกี่ยวกับการย้ายทีมบางข้อของฟีฟ่าขัดกับกฎของสหภาพยุโรป (อียู) และไม่ควรใช้กฎที่ให้สมาคมฟุตบอลของประเทศที่สโมสรเก่าของนักเตะคนนั้นสังกัดอยู่มีอำนาจในการระงับใบอนุญาตย้ายทีม (ไอทีซี) กรณีที่มีข้อพิพาท ในการขัดขวางนักเตะย้ายทีม
ศาลอียูทุบโต๊ะกฎย้ายทีมบางข้อของฟีฟ่าขัดต่อ กม. หลังกรณีพิพาทอดีตแข้งน้ำหอม
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม อดีตแข้งวัย 40 ปี ได้ให้ตัวแทนกฎหมายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทั้งฟีฟ่าและสมาคมฟุตบอลเบลเยียม โดยระบุว่าที่ผ่านมาต้องต่อสู้ด้านกฎหมายมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2014 ซึ่งเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว นี่เป็นการสู้เพื่อตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการสู้เพื่อนักเตะชื่อไม่ดังที่ไม่ค่อยมีทุนรอนหรือกำลังใจในการสู้กับฟีฟ่า
ด้านโฆษกฟีฟ่ากล่าวว่า ตั้งแต่ศาลมีคำตัดสินดังกล่าว ฟีฟ่าก็ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนกฎให้เข้ากับแนวทางที่ศาลอียูชี้แนะ แต่จะไม่ขอแสดงความเห็นกรณีการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้