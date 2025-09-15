อโมริมยันถ้าแมนยูอยากให้เปลี่ยนแนวทาง ต้องเปลี่ยนโค้ชเท่านั้น ลั่นทุ่มเทเพื่อสโมสรเหมือนเดิม
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัด “แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้” ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 14 กันยายน ว่า ผลงานในสนามวันนี้ถือว่าไม่ดีเลย ในจังหวะสำคัญแมนซิตี้เหนือกว่าเราเสมอ ตัวเองพยายามมองอย่างมีเหตุผล เห็นสถิติที่ออกมา เข้าใจถึงความผิดหวัง ยอมรับคำวิจารณ์ นับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็พยายามทำทุกอย่างดีที่สุด ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจของตัวเองคนเดียว แต่ยืนยันว่ารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าแฟนบอลเสียอีก
อโมริมกล่าวอีกว่า มีหลายอย่างที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่ออยากจะเปลี่ยนปรัชญาการทำทีมก็จะทำมัน แต่ถ้าไม่อยากทำ ก็ต้องเปลี่ยนโค้ชเท่านั้น เราได้คุยกันหลังจบทุกเกมที่แพ้ จะให้ลูกทีมเล่นตามรูปแบบที่อยากให้เป็นจนกว่าจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนมัน เพราะเข้าใจว่าฟุตบอลเป็นอย่างไร และผลการแข่งขันกำหนดเรื่องราวทั้งหมด และเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นๆ แฟนบอลอาจจะไม่อยากได้ยืนคำพูดเหล่านี้ แต่ก็ไม่อยากโกหกตัวเอง เพราะได้เห็นสถิติที่ออกมาและยอมรับทุกการตัดสินใจ
กุนซือทีมปีศาจแดงกล่าวต่อว่า เมื่อดูจากทุกประตูที่เสีย เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างประตูแรกที่เยเรมี่ โดกู พาบอลเข้าไปในเขตโทษ เรามีคนที่วิ่งตามเขา และน่าจะดุดันกว่านี้ หรือจังหวะที่เราเสียประตูจากลูกทุ่ม เราควรแย่งบอลคืนมาได้มากกว่าการคุมพื้นที่ สุดท้ายปล่อยให้นักเตะซิตี้ 2 คน ไปกับบอล โดยมีนักเตะแมนยูอยู่คนเดียว ประตูที่สาม ลูกทีมก็สับสนกันไปเอง และเปิดช่องให้เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ เอาบอลไปยิงได้ ทุกประตูสามารถหลีกเลี่ยงได้หมด และควรใช้จังหวะสำคัญเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งแมนซิตี้ทำได้ดีกว่ามาก
“สิ่งที่ผมอยากบอกกับแฟนบอล คือ ผมจะทุ่มเททุกอย่าง และคิดเสมอว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสโมสร มันยังเป้นข้อความเดิมเสมอ ตลอดเวลาที่ผมยังอยู่ที่นี่ ผมจะทำให้ดีที่สุด ผมอยากชนะ และผมเจ็บปวดกว่าแฟนบอล” อโมริมกล่าว