เป๊ปชี้ชนะแมนยูเป็นเรื่องดี แต่ก็แค่ฟุตบอลเกมเดียว
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวหลังจากพาทีมเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ศึก “แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้” ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 14 กันยายน ว่า ชัยชนะแมตช์นี้ก็แค่ฟุตบอลแมตช์เดียว เราต้องพิสูจน์ตัวเอง แต่การเอาชนะคู่แข่งในเกมดาร์บี้แมตช์ เมื่อเห็นสีหน้าของแฟนบอลที่มีความสุขหลังจบเกมเป็นเรื่องที่ดีกว่าเสมอ อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นแค่แมตช์เดียว ก่อนหน้าเราแพ้มา 2 แมตช์ติดต่อกัน ดังนั้นการเอาชนะแมนยูได้ในบ้านแบบนี้ จะทำให้สปิริตของทีมดีขึ้นแน่นอน
เป๊ปกล่าวอีกว่า ฟิล โฟเด้น ที่โหม่งประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรก เป็นนักเตะที่สำคัญกับทีมมากๆ เขาเป็นคนสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมีนร์ลีก เมื่อ 2 ฤดูกาลก่อน แต่หลังจากที่โฟเด้นเจ็บไปเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ทำให้เขาไม่สามารถช่วยทีมได้ เมื่อกลับมาได้แล้วก็อยากให้ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป การลงเล่นเกมระดับนี้ตรงข้ามกับแมนยูเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเขา เพราะเขาเป็นแฟนบอลแมนซิตี้ขนานแท้ และมั่นใจว่าโฟเด้นจะมีความรู้สึกที่ดีมากๆ แน่นอน
กุนซือทีมเรือใบสีฟ้ากล่าวอีกว่า เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ กองหน้าที่ยิง 2 ประตูในเกมนี้ ไม่เคยทำให้รู้สึกผิดหวังเลยนับตั้งแต่ย้ายเข้ามา เขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเท นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเห็นสัญญากับทีมในระยะยาว เพราะเขาเป็นนักเตะที่พิเศษ