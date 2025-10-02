รอง ปธ.ฟีฟ่ายันทรัมป์ไม่มีอำนาจย้ายเมืองเจ้าภาพบอลโลก
จากกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา บอกกับสื่อไม่กี่วันก่อนว่า พร้อมจะย้ายเมืองเจ้าภาพ “ฟุตบอลโลก 2026” ซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกในปีหน้า หากพบว่ามีเมืองไหนเข้าข่ายไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะเมืองที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครต พรรคการเมืองขั้วตรงข้ามนั้น
ทรัมป์ลั่นถ้าเมืองไหนไม่ปลอดภัย พร้อมย้ายที่จัดบอลโลก 2026
ล่าสุด วิกเตอร์ มอนตายานี่ รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (คอนคาเคฟ) ชาวแคนาเดียน ยืนยันในงานสัมมนาที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ว่า ทรัมป์ไม่มีอำนาจทำแบบนั้น เนื่องจากฟุตบอลโลกเป็นทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่า ย่อมต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินใจของฟีฟ่า ด้วยความเคารพต่อผู้นำโลก อย่างไรเสีย ฟุตบอลก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขา และฟุตบอลจะไม่อิงกับอำนาจและนโยบายของรัฐบาลใดๆ
ทั้งนี้ สหรัฐกำหนดจัดการแข่งขันใน 11 เมือง ได้แก่ แอตแลนตา, บอสตัน, ดัลลัส, ฮุสตัน, แคนซัส ซิตี้, ลอสแองเจลิส, ไมอามี, นิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์, ฟิลาเดลเฟีย, ซานฟราซิสโก และซีแอตเติล ซึ่งทรัมป์กล่าวว่า ซานฟรานซิสโกและซีแอตเติลนั้นเต็มไปด้วยพวกคลั่งซ้ายจัดซึ่งไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรกันบ้าง