นายกเทศมนตรีบอสตันโต้ทรัมป์ เมืองเจ้าภาพบอลโลกมีสัญญา เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ภายหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพร้อมย้ายเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” หากพบว่ามีความไม่ปลอดภัย และจำเพาะเจาะจงพุ่งเป้าไปที่เมืองบอสตัน 1 ใน 11 เมืองเจ้าภาพ ซึ่งมีปัญหากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนี้ พร้อมเอ่ยถึงมิเชล วู นายกเทศมนตรีบอสตัน ว่าเป็นพวกซ้ายจัด และยืนยันว่าสามารถยกหูโทรศัพท์คุยกับจานนี่ อินฟานติโน่ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เพื่อให้ย้ายเมืองเจ้าภาพได้ทันทีนั้น
ทรัมป์ยันคุย ปธ.ฟีฟ่าได้ ถ้าอยากย้ายเมืองเจ้าภาพบอลโลก 2026
ล่าสุด วูได้ออกมาตอบโต้ทรัมป์ผ่านรายการพ็อดแคสต์ Java with Jimmy เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ว่าเรื่องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนั้น ส่วนใหญ่ถูกผูกมัดด้วยข้อสัญญา ทำให้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแม้แต่คนในทำเนียบขาวที่สามารถยกเลิกมันได้ พร้อมระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือใครบางคนพยายามควบคุมข่มขู่และคุกคามต่อบุคคลหรือชุมชนที่ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ ปฏิบัติตาม หรือเชื่อฟัง และขอยืนยันว่าบอสตันจะยังเป็นตัวของตัวเองต่อไป
ด้านฟีฟ่าได้ส่งแถลงการณ์ถึง Politico และสื่อหลายสำนักในวันเดียวกันว่า ความปลอดภัยคือสิ่งที่ฟีฟ่าให้ความสำคัญสูงสุดในการจัดอีเวนต์ทุกอย่างทั่วโลก และเป็นหน้าที่และภารกิจของรัฐบาลประเทศนั้นๆ ในการตัดสินใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนในประเทศ ฟีฟ่าหวังว่าเมืองเจ้าภาพทั้ง 16 แห่ง (ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) จะพร้อมทำหน้าที่เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 สำเร็จลุล่วง