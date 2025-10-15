ทรัมป์ยันคุย ปธ.ฟีฟ่าได้ ถ้าอยากย้ายเมืองเจ้าภาพบอลโลก 2026
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ออกมาย้ำอีกครั้งว่า จะกดดันสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ให้ย้ายเมืองเจ้าภาพ “ฟุตบอลโลก 2026” ซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกในปีหน้า กรณีพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัย เนื่องจากบางเมืองเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครต ขั้วตรงข้ามทางการเมือง ซึ่งรวมถึงนครลอสแองเจลิส เจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ 2028 ด้วย
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เอ่ยถึงเมืองซีแอตเติลและซานฟรานซิสโกว่า เป็นฐานเสียงฝ่ายตรงข้าม เสี่ยงจะเกิดความไม่ปลอดภัย และพร้อมย้ายสถานที่ได้ทุกเมื่อ ก่อนจะโดนวิกเตอร์ มอนตายานี่ รองประธานฟีฟ่า เบรกว่าอำนาจตัดสินใจเป็นของฟีฟ่า ไม่เกี่ยวกับทรัมป์นั้น
ทรัมป์ลั่นถ้าเมืองไหนไม่ปลอดภัย พร้อมย้ายที่จัดบอลโลก 2026
รอง ปธ.ฟีฟ่ายันทรัมป์ไม่มีอำนาจย้ายเมืองเจ้าภาพบอลโลก
ล่าสุด ทรัมป์พูดถึงประเด็นดังกล่าวในงานแถลงข่าวร่วมกับฆาบิเอร์ มิเลย์ ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ที่ทำเนียบขาว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม โดยช่วงท้ายงานแถลง นักข่าวคนหนึ่งถามทรัมป์เรื่องการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองบอสตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 11 เมืองเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2026 โดยทรัมป์ตอบว่า ถ้ามีปัญหาก็จะถอดจากเมืองเจ้าภาพ นายกเทศมนตรีที่นั่นเป็นพวกซ้ายจัด ตอนนี้พวกก่อความไม่สงบยึดพื้นที่บางส่วนของบอสตันไปแล้ว ดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่จริงมั้ย?
ทรัมป์กล่าวต่อว่า ถ้ามีใครทำเรื่องไม่ดีและตนมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ก็จะติดต่อหาจานนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่า ซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยม แล้วบอกเขาว่าย้ายเมืองกันดีกว่า และเขาก็จะทำตามนั้น ถึงจะไม่อยากทำ แต่ก็จะทำ เรื่องมันง่ายๆ แค่นั้น เขาจะทำแน่นอน