ทรู บีจี ยันสนามต้องเร่งปรับปรุงด่วน หลังจบแมตช์สุดสัปดาห์นี้ เลื่อนคิวเตะนัด 3 ไม่มีกำหนด
จากประเด็นที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์ว่า ทรู บีจี สเตเดียม ได้แจ้งต่อสมาคมฯ ว่าไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน ทำให้สมาคมฯ จำเป็นต้องหาสนามใหม่ในระยะเวลากระชั้นชิดนั้น (อ่านข่าวเก่า ที่นี่)
ล่าสุดทางทรู บีจี สเตเดียม ออกแถลงการณ์ ชี้แจงว่าสนามจำเป็นต้องมีการรื้อและปรับปรุงสนามอีกครั้งหลังจบการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่ง “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ราชันโคขาว” ลำพูน วอริเออร์ ในวันที่ 23 สิงหาคม
แถลงการณ์ดังกล่าว มีใจความว่า ทรู บีจี สเตเดียมได้ผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่ ทั้งในส่วนของพื้นสนาม หญ้า ระบบระบายน้ำ และองค์ประกอบอื่น ๆ และได้ใช้งานไปแล้ว 3 เกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่ผลการปรับปรุงยังไม่เป็นที่น่าพอใจของสโมสร ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันและภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทย
สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จึงมีความเห็นตรงกันที่จะรื้อและปรับปรุงสนามอีกครั้งทันทีหลังจบการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ เพื่อให้สนามมีความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดสำหรับฤดูกาลนี้
ทั้งสองสโมสรขอแจ้งให้แฟนฟุตบอลทราบและขออภัยในความไม่สะดวก โดยจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์และพร้อมจัดการแข่งขันโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัท ไทยลีก เพื่อปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันให้สอดคล้องกับการปรับปรุงสนาม
จากนั้นทางสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ออกแถลงการณ์ว่า สำหรับการแข่งขันฟุตบอล บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง นัดที่ 3 ระหว่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งเดิมมีกำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. ที่ทรู บีจี สเตเดียม จะถูกเลื่อนออกไป โดยวันและเวลาใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง