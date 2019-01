ค้นหา ‘ซาลา’! – ตำรวจเผยพบวัตถุลอยน้ำ ก่อนยุติปฏิบัติการวันแรกเหตุฟ้ามืด

นับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบินของ “เอมิเลียโน่ ซาลา” กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์แข้งใหม่ป้ายแดงของคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ได้หายไปจากจอเรเดาร์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานั้น (อ่านข่าว ระทึก! เครื่องบิน ‘ซาลา’ แข้งใหม่คาร์ดิฟฟ์ หายจากจอเรดาร์ , ใครคือ ’เอมิเลียโน่ ซาลา’ นักเตะที่คนทั่วโลกกำลังเป็นห่วง)

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิร์นซีย์ รายงานว่า “หลังจากค้นหานานกว่า 15 ชั่วโมง ในบริเวณช่องแคบอังกฤษ ซึ่งอยู่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ได้มีการค้นพบวัตถุบางอย่างที่ลอยอยู่ในทะเล แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบิน “ไปเปอร์ มาลิบู” ที่หายไปหรือไม่ ทั้งนี้เราไม่พบสัญญาณชีพของสองผู้สูญหายแต่อย่างใด ซึ่งหากเครื่องบินลำนี้ร่อนสู่พื้นผิวทะเลจริง คาดว่าโอกาสที่จะรอดชีวิตนั้นค่อนข้างน้อย ปฏิบัติการค้นและกู้ภัยถูกยุติลงในวันแรกเนื่องจากพระอาทิตย์ตก อย่างไรก็ตามพวกเราได้วางแผนค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มปฏิบัติการทันทีที่ฟ้าสว่าง”

ทั้งนี้เครื่องบินเล็กลำดังกล่าวเดินทางออกจากสนามบินน็องต์ส ในฝรั่งเศส เมื่อเวลา 20.15 น. ของคืนวันจันทร์ ซึ่งตามตารางการบินเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งจึงจะถึงคาร์ดิฟฟ์ แต่ทว่ากลับหายจากจอเรดาร์ หลังจากออกเดินทางมาได้ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเกิร์นซี่ย์ ซึ่งอยู่ใกล้เขตที่เกิดเหตุ ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวได้ขอลงจอดฉุกเฉินมาทางเกิร์นซี่ย์ขณะอยู่ที่ความสูง 5,000 ฟุต แต่จากนั้นกลับขาดการติดต่อไปขณะบินอยู่ในระดับความสูง 2,300 ฟุต

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft.

2/2

We have found no signs of those on board. If they did land on the water, the chances of survival are at this stage, unfortunately, slim.

Two planes and a lifeboat are still searching.

A decision about an overnight search will be taken shortly

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 มกราคม 2562