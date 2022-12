เปิดฉากซีซั่น 3 เยาวชนกว่า 300 คนร่วมโครงการ KTAXA Youth Academy ที่เชียงใหม่

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ได้เดินทางมาถึงซีซั่น 3 แล้ว “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” เปิดคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นการคัดเลือกโซนภาคเหนือ จัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (สนาม 2) จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางเยาวชนชาย อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2550-31 ธ.ค. 2552) ร่วมทดสอบฝีเท้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเป็นประธาน ร่วมด้วย นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ภาค 5, นายเกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค และ “โค้ชแดง” ทรงยศ กลิ่นศรีสุข ร่วมเปิดงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test ที่ทางโครงการจัดให้ตรวจในบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (สนาม2)

ในด้านการทดสอบ และคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด.ช.ณัฐภูมิ ผัดสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร, ด.ญ.มณีรัตน์ เตชะเลิศพนา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, ด.ช.วรกร ปู่หล้า โรงเรียนวชิราลัย, ด.ช.ณภัทร วนาลีไพศาล โรงเรียนวชิราลัย และ ด.ช.ศักรนันทน์ ทิพย์รักษ์ โรงเรียนวารี

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตราฐานสากล สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย และสนับสนุนให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าคุณทำได้

อีกทั้งสอดคล้องการเป็นพันธมิตรหลักของสโมสรลิเวอร์พูล และนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อสามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 095-347-1888 หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง LINE@ : @ktaxa-u15