บุรีรัมย์ ซัพพอร์ต ศศลักษณ์ เป็นคนในครอบครัว ประกาศต่อต้านเหยียดสีผิวเด็ดขาด

หลังจากที่สโมสร อุลซาน ฮุนได ทีมฟุตบอลในเคลีก ของประเทศเกาหลีใต้ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง และขอโทษ ศศลักษณ์ ไหประโคน นักเตะไทยของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต่อกรณีที่มี 2 นักเตะเกาหลีใต้ใช้ชื่อเหยียดเชื้อชาติ-นักเตะอาเซียนนั้น อ่านข่าว : อุลซาน ฮุนได โร่ขอโทษ ‘ศศลักษณ์’ หลัง 2 แข้งเกาหลีใช้ชื่อเหยียดเชื้อชาติ-นักเตะอาเซียน

ล่าสุดสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้เคลื่อนไหวซัพพอร์ต ศศลักษณ์ ไหประโคน เกี่ยวกับกรณีนี้ โดยได้โพสต์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของสโมสร BURIRAM UNITED ระบุข้อความว่า “พี” ศศลักษณ์ ไหประโคน เหมือนคนในครอบครัวของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เราขอต่อต้านเรื่องการเหยียดสีผิวโดยเด็ดขาด

Buriram United hereby to stand strongly with our family members and will not tolerate any kind of abusive or racism. #noroomforracism