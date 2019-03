‘เจมส์’ ทุบสถิติ ‘จอร์แดน’ ขึ้นอันดับ 4 แต้มสูงสุดตลอดกาล เกมพ่าย ‘นักเกตส์’ คารัง

เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดจอมเก๋าของแอลเอ เลเกอร์ส ทำลายสถิติของไมเคิล จอร์แดน ตำนานนักยัดห่วงรุ่นพี่ ในทำเนียบการทำคะแนนสูงสุดตลอดกาลของศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ หลังจบเกมที่เลเกอร์ส เปิดบ้านแพ้เดนเวอร์ นักเกตส์ 99-115 ที่สนามสเตเปิลส์เซ็นเตอร์ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม

ก่อนเกมนี้คงเจมส์ ต้องการอีกเพียง 13 คะแนนเท่านั้น เพื่อทำคะแนนแซงจอร์แดน ที่มีอยู่ 32,292 แต้ม ขึ้นไปรั้งอันดับที่ 4 ของทำเนียบโกยคะแนนสูงสุดตลอดกาล

ในขณะที่เลเกอร์ส ตกเป็นฝ่ายตามหลังอยู่ 35-55 กับอีก 6.45 นาทีที่เหลือในควอเตอร์ที่ 2 นั้น เจมส์ชู้ต 2 คะแนนลงห่วงผ่านการป้องกันของทอร์เรย์ เคร็ก ฟอร์เวิร์ดของนักเกตส์ ซึ่งถือเป็นแต้มที่ 12 ของคิงเจมส์ในเกมนี้ส่งผลให้แต้มรวมตลอดกาลขึ้นเทียบเท่ากับจอร์แดนแล้ว

กระทั่งอีกประมาณ 1 นาทีถัดมาคิงเจมส์ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของตัวเอง เมื่อราจอน รอนโด การ์ดเพื่อนร่วมทีมส่งลูกชิ่งพื้นให้กับเจมส์หลุดเข้าไปเก็บเพิ่มอีก 2 แต้มได้สำเร็จ ขณะเหลือเวลา 5.38 นาทีในควอเตอร์ที่ 2

จบเกมนี้คิงเจมส์กดแต้มสูงสุดให้กับทีมที่ผลงาน 31 แต้ม 7 แอสซิสต์ 7 รีบาวด์ ทำให้มีคะแนนรวม 32,311 แต้ม รั้งอันดับ 4 ในทำเนียบคะแนนสูงสุดตลอดกาลของศึกเอ็นบีเอ ตามหลังอันดับที่ 3 อย่างโคบี้ ไบรอัน อดีตซุปเปอร์สตาร์บาสเก็ตบอลเบอร์ของเลเกอร์ส ที่มีคะแนนรวม 33,643 แต้ม

อย่างไรก็ตาม งานฉลองของเจมส์คงกร่อยไม่น้อย เมื่อเลเกอร์สต้องพ่ายแพ้คาบ้านให้กับนักเกตส์ไปด้วยสกอร์ 99-115 ในที่สุด โดยวิลล์ บาร์ตัน ผู้เล่นฟอร์เวิร์ดเป็นคนโกยแต้มให้กับทีมสูงสุดที่ 23 คะแนน 5 แอสซิส์และ 4 รีบาวด์

“ไมเคิล จอร์แดน คือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมมาตลอดชีวิต เขาคือคนที่ผมดูเป็นแบบอย่างมาตั้งแต่เด็ก การทุบสถิติครั้งนี้ได้นั้นจึงเป็นเรื่องที่เจ๋งแบบสุดสุด” เลอบรอน เจมส์เปิดใจ

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ชาร์ล็อตต์ แพ้ ไมอามี 84-91

ดีทรอยต์ ชนะ มินนิโซตา 131-114

วอชิงตัน ชนะ ดัลลัส 132-123

แอตแลนตา แพ้ ซานอันโตนิโอ 104-111

บรู๊กลิน ชนะ คลีฟแลนด์ 113-107

ชิคาโก ชนะ ฟิลาเดลเฟีย 108-107

นิวออร์ลีนส์ แพ้ ยูทาห์ แจ๊ซซ์ 104-114

ฟีนิกซ์ ชนะ นิวยอร์ก 107-96

แซคราเมนโต แพ้ บอสตัน 109-111

The moment @KingJames passed MJ on the All-Time Scoring List! 👑 pic.twitter.com/74wplNvUX2

🎥 LeBron James dropped 31 points, 7 boards, and 7 assists tonight as he passed Michael Jordan for fourth on the all-time NBA scoring list. pic.twitter.com/DpYu0OTvvh

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 มีนาคม 2562