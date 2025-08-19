ตู้เย็นแจงเองเหตุผลถอนศึกชิงแชมป์โลก ชี้กฎสหพันธ์วอลเลย์ไม่เป็นธรรม
จากกรณีที่ เหวียน ถิ บิช เตวียน ดาวตบหัวเสาหมายเลข 10 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยเรียกกันว่า “ตู้เย็น” ได้ขอถอนตัวจากทีมชาติชุดที่จะเดินทางมาทำศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 “เอฟไอวีบี วอลเลย์บอล วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ เนื่องจากปัญหาส่วนตัวและเหตุผลทางครอบครัวนั้น
ล่าสุด เหวียน ถิ บิช เตวียน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ร่ายยาวความรู้สึกของตัวเองว่า สวัสดีทุกๆ คน ก่อนอื่นตนขอส่งคำขอบคุณอย่างจริงใจไปยังแฟนๆ ทุกคนที่ให้การติดตามและสนับสนุนตนกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามมาโดยตลอด ความสำเร็จของเรากับการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง ซีวี.ลีก 2025 สนามที่ 2 เป็นผลจากความพยายามอันไม่สิ้นสุดและความฝันที่กลายเป็นจริง ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เหนือทีมชาติไทยจะเป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดในชีวิตการเป็นนักวอลเลย์บอลของตน
วันนี้ขอประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก นี่เป็นการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน และทั้งทีมสต๊าฟโค้ชและสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามก็เคารพในการตัดสินใจครั้งนี้ เหตุผลที่ตัดสินใจอย่างนี้ไม่ใช่เพราะไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมแข่งขัน แต่เป็นเพราะข้อกำหนดใหม่ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (เอฟไอวีบี) เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน
สำหรับตัวเองแล้ว กีฬาไม่ได้เป็นแค่การแข่งขัน แต่ยังเป็นเรื่องของความเคารพและเป็นธรรม ซึ่งตนรู้สึกว่ากฎระเบียบเหล่านี้ขาดความโปร่งใสและไม่ยุติธรรมสำหรับนักกีฬาทุกคน เพราะยึดมั่นในหลักการที่ว่านักกีฬาควรที่จะได้แข่งขันในสิ่งแวดล้อมที่ให้เกียรติและเท่าเทียมกัน
เพื่อปกป้องเกียรติภูมิของตัวเองและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นที่อาจจะเกิดกับทีม จึงตัดสินใจถอนตัว และจะใช้เวลาในช่วงนี้มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการอื่นๆ ในอนาคต โดยเชื่อว่าด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีเยี่ยม ทีมชาติเวียดนามจะยังคงเข้าร่วมแข่งขันอย่างสุดความสามารถและประสบความสำเร็จอีกครั้ง
ในท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณทุกๆ คน และหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมของตนในทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึง