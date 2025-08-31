ออสตาเพนโก้ขอโทษแล้ว หลังโดนรุมจวกโวยทาวน์เซนด์ไร้การศึกษา
เยเลน่า ออสตาเพนโก้ นักเทนนิสสาวชาวลัตเวีย ดีกรีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม “เฟร้นช์ โอเพ่น” ปี 2018 ออกมาขอโทษกรณีโวยวายคู่แข่ง เทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ นักหวดสาวผิวดำชาวอเมริกัน ว่าเป็นพวก “ไร้การศึกษา” ระหว่างการแข่งขันหญิงเดี่ยว ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเธอพ่ายให้ทาวน์เซนด์ 5-7, 1-6 ตกรอบสอง
ออสตาเพนโก้เดือดใส่ทาวน์เซนด์หลังจบเกมเพราะไม่พอใจที่คู่แข่งไม่ขอโทษตามมารยาทในจังหวะลูกพลิกเน็ตระหว่างแข่งขันเซตแรก ก่อนที่เรื่องจะบานปลายเมื่อสื่อและแฟนๆ รวมถึงนาโอมิ โอซากะ อดีตมือ 1 โลกลูกครึ่งญี่ปุ่น-เฮติ โฟกัสประเด็นที่ออสตาเพนโก้ใช้คำไม่เหมาะสมและเข้าข่ายเหยียดผิว ซึ่งเจ้าตัวออกมายืนยันผ่านอินสตาแกรมว่าไม่มีเจตนาเหยียดผิวอย่างแน่นอน
ทาวน์เซนด์-ออสตาเพนโก้ โต้เดือดหลังปะทะคารมในคอร์ต ยูเอส โอเพ่น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ออสตาเพนโก้ได้โพสต์อินสตาแกรมว่า ขอโทษสำหรับบางสิ่งที่ตนได้พูดออกไปในการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบสอง เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของตน ที่ใช้คำว่า “การศึกษา” นั้น ต้องการจะสื่อถึงมารยาทในกีฬาเทนนิส แต่เข้าใจว่าคำที่ใช้นั้นอาจจะสร้างความไม่พอใจให้ผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องราวในคอร์ตเทนนิส หลังจากนี้ตนจะเรียนรู้ในฐานะนักเทนนิสและคนคนหนึ่ง ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และขออำลานิวยอร์กและตั้งตารอที่จะได้กลับมาแข่งขันที่นี่อีกครั้งในปีหน้า