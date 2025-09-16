สหพันธ์จักรยานจวกสเปนไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติ
หลังจากกรณีที่การแข่งขัน “บูเอลต้า เอสปันญ่า” 1 ใน 3 จักรยานทางไกลรายการใหญ่ของโลกร่วมกับ “ตูร์ เดอ ฟร้องซ์” ของฝรั่งเศส และ “จิโร่ ดิตาเลีย” ของอิตาลี ต้องตัดจบการแข่งขันสเตจสุดท้าย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ เพราะไม่พอใจที่ทีมจากอิสราเอลเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ และตลอดเส้นทางก็เจออุปสรรคจากกลุ่มผู้ประท้วงเป็นระยะๆ นั้น
จักรยานทางไกลรายการใหญ่ของสเปนตัดจบหลังผู้ประท้วงปะทะ ตร.
ล่าสุด สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ออกแถลงการณ์ตำหนิรัฐบาลสเปนว่านำเรื่องกีฬาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง หลังจากนายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเซ ของสเปน กล่าวก่อนการแข่งขันสเตจสุดท้ายว่าชื่นชมกลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งสิ่งนี้ขัดกับหลักการโอลิมปิกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นหนึ่งเดียว การเคารพซึ่งกันและกัน และสันติภาพ
นอกจากนี้ สหพันธ์ยังตั้งคำถามถึงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของสเปน เพราะไม่สามารถการันตีความปลอดภัยตามหลักการของกฎบัตรโอลิมปิกได้
อย่างไรก็ตาม ยูซีไอกล่าวชมฝ่ายจัดการแข่งขันที่ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและใจเย็น มีความเป็นมืออาชีพสูง ในการรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้การแข่งขันช่วงแรกดำเนินไปอย่างลุล่วงได้
อีกด้านหนึ่ง “เดอะ การ์เดียน” รายงานว่า ทีมต่างๆ อาจจะตัดสินใจถอนตัวไม่เข้าร่วมแข่งขัน หากทีมอิสราเอล-พรีเมียร์ เทค ทีมสัญชาติอิสราเอลซึ่งเป็นต้นเหตุของการประท้วงใหญ่ในรายการนี้เข้าร่วมแข่งขันรายการอื่นๆ ในอนาคต เพราะหวั่นปัญหาความปลอดภัย