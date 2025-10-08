เฉลยแล้ว! คลิปปริศนาเลอบรอน แค่โฆษณาเครื่องดื่ม
หลังจากเลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของแอลเอ เลเกอร์ส เรียกเสียงฮือฮาด้วยการโพสต์คลิปปริศนาทางโซเชียลมีเดียในหัวข้อ “การตัดสินใจจครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม จนแฟนๆ และสื่อคาดเดาว่าเขาอาจจะประกาศล่วงหน้าว่าเตรียมอำลาวงการหลังจบฤดูกาลใหม่ซึ่งกำลังจะมาถึงนั้น
เลอบรอนโพสต์คลิปปริศนา แฟนๆ เดาหรือเตรียมประกาศอำลาวงการ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เลอบรอนได้ออกมาเฉลยแล้ว ด้วยการโพสต์คลิปเฉลยว่า จริงๆ แล้วนี่เป็นทีเซอร์โฆษณาเครื่องดื่มเจ้าหนึ่งต่างหาก
สำหรับเลอบรอนที่จะอายุครบ 41 ปี ในเดือนธันวาคมนี้ ประกาศจะแข่งขันกับเลเกอร์สต่อไปในฤดูกาลหน้า ด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ตื่นเต้นกับโอกาสในการลงเล่นอีก 1 ฤดูกาล ซึ่งสิ่งที่ผลักดันให้ยังเล่นอยู่ก็คือความรักที่มีต่อกีฬาบาสเกตบอล