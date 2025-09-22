พิมล แถลงย้ำอลป.ไทยช่วยเปตองเต็มที่ ติงกกท.งัดข้อสหพันธ์ ทำชวดจัดซีเกมส์
จากกรณีที่ โคล้ด อเซม่า ประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ส่งหนังสือถึงประเทศไทย สั่งห้ามจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้นั้น (อ่านข่าวเก่าที่นี่)
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (บ้านอัมพวัน) ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ประธานมนตรีซีเกมส์ ร่วมกับ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ และ ศ.ดร.เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าว
ผศ.พิมล กล่าวว่า หลังจากได้รับหนังสือจากประธานสหพันธ์เปตองโลกฉบับล่าสุดนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จบแล้วสำหรับกีฬาเปตองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แม้จะเป็นการจบไม่สวยก็ตาม ก็ถือว่าที่ผ่านมา คณะกรรมการโอลิมปิคไทยฯและคณะกรรมการกลางที่ตั้งขึ้นมาก็พยายามที่จะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อให้กีฬาเปตองเดินหน้าไปได้ โดยยึดประโยชน์ของประเทศ และ นักกีฬาเป็นสำคัญ แต่ที่ผ่านมาทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็พยายามที่จะไม่ยึดถือตามแนวทางของสหพันธ์เปตองโลก จนมาถึงขั้นที่สหพันธ์ฯ ต้องทำหนังสือแจ้งไม่รับรองให้จัดเปตองในซีเกมส์ และ ที่หนักสุดคือ การคาดโทษสำหรับประเทศในอาเซียนที่จะส่งนักกีฬาเปตองเข้าแข่งซีเกมส์ก็จะถูกแบนจากสหพันธ์ฯด้วยเช่นกัน
“ที่ผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และ คณะกรรมการกลาง พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้กีฬาเปตองเดินหน้าต่อได้ เนื่องจากเป็นสมาคมกีฬาที่อยู่ในในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่เมื่อ กกท.เห็นต่างไปจากเรา นายทะเบียนกกท.ยังให้การยอมรับและรับรองคณะกรรมการสมาคมฯที่มีปัญหากับสหพันธ์เปตองโลก และ ยังไม่ยอมรับนักกีฬาที่คณะกรรมการกลางที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฯ คัดเลือกและส่งแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ก็เพิ่งไปคว้ารางวัลชนะเลิศในกีฬาเปตองชิงแชมป์โลก 3 รายการ และได้เหรียญทองแดง 1 รายการจากการชิงชัยทั้งหมด 5 รายการ ผมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ประจักษ์และสามารถหวังผลถึงซีเกมส์ได้ แต่น่าเสียดายที่กกท.ยังพยายามทำในสิ่งที่ขัดแย้งข้อรับรองของสหพันธ์เปตองโลกจนเป็นเหตุให้กีฬาเปตองไม่สามารถจัดแข่งได้ในซีเกมส์ครั้งนี้”
ด้านนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ตอนนี้ในส่วนของโอลิมปิคไทยเกี่ยวข้องกับกีฬาเปตองในซีเกมส์ก็ถือว่าจบแล้ว แต่นักกีฬาเปตองไทยก็ไม่ต้องเสียใจแม้จะไม่ได้แข่งในซีเกมส์ เพราะคณะกรรมการกลางชุดนี้ยังได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองโลกที่สามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งรายการนานาชาติ รวมถึงเอเชี่ยนเกมส์ที่ญี่ปุ่นในปีหน้าด้วย หลังจากนี้ก็อยู่ที่ กกท.แล้วว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
“หลังจากนี้ผมก็จะทำหนังสือให้คุณพิมล ศรีวิกรม์ ในฐานะประธานมนตรีซีเกมส์เซ็นเพื่อเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่รับทราบถึงกรณีปัญหาเปตอง และ เพื่อขอให้อนุมัติให้ขยายวันในการส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งซีเกมส์ ในส่วนของประเทศสมาชิกที่จะปรับชนิดกีฬาแข่งแทนกีฬาเปตองได้” นายชัยภักดิ์กล่าว
สำหรับผลงานนักกีฬาเปตองไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ที่อิตาลี ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน โดยมีนักกีฬาจาก 51 ประเทศลงแข่ง 5 รายการ ปรากฎว่า นักกีฬาไทยคว้ามา 3 เหรียญทอง คือ รชตะ คำดี กับ สราวุธ ศรีบุญเพ็ง จากคู่ชาย, นันทวัน เฟื่องสนิท กับ คันทรส ชูช่วย จากคู่หญิง, คันทรส ชูช่วย จากหญิงเดี่ยว และอีก 1 เหรียญทองแดง สราวุธ ศรีบุญเพ็ง กับ นันทวัน เฟื่องสนิท จากคู่ผสม