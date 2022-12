อยากได้คืนก็ฟ้องมา! ‘ก้องศักด’ ท้าชน ‘กสทช.’ เรียกคืน 600 ล้านเจอกันที่ศาล

จากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเอกฉันท์เรียกเงินคืนเงิน 600 ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และให้คืนเงินภายใน 15 วัน เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายแล้ว

ล่าสุด “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ท้ายที่สุดก็คงต้องพูดคุย แต่หาก กสทช.ยืนกรานว่าจะเรียกเงิน 600 ล้านบาทคืน ก็คงต้องไปสู้กันในกระบวนการของกฎหมาย ทว่าก็คงไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น เนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐด้วยกันทั้งคู่น่าจะมีวิธีการที่ดีกว่า ที่สามารถตกลงพูดคุยกันได้ กกท .ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎ Must Carry มัสต์แครี่ แต่อย่างใด และส่งสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ให้ทุกคนได้ดูแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกฎ Must Have มัสต์แฮฟ (Must Have) แล้ว