พร้อมแล้ว! AIONEX ส่ง KYMCO มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลุยตลาดไทย เปิดตัวกรกฎาคมนี้

ในวันที่โลกเริ่มเข้าสู่การใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมาแทบทุกยุคทุกสมัย เข้าถึงได้ง่าย หัดขับเองได้ไม่ยาก และใช้เดินทางได้แบบกำลังดี คงหนีไม่พ้น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่พัฒนาจากการใช้น้ำมัน ระบบไฮบริด จนถึงพลังงานไฟฟ้า กลายเป็นทางเลือกที่คนเลือกใช้ ด้วยเหตุผลเรื่องประหยัดพลังงาน ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าดูแลรักษาต่ำ ไร้มลภาวะทางเสียงและกลิ่นควัน ทั้งยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

บริษัท อรุณพลัส จำกัด (ARUN PLUS) ผู้นำด้านระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ของกลุ่ม ปตท. ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคต และขับเคลื่อนการลงทุนด้านนวัตกรรมในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในการเติมเต็มระบบนิเวศ EV Ecosystem ของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต

ย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว บริษัท อรุณ พลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS พร้อมด้วย Kwang Yang Motor Company Limited (KYMCO) และ KYMCO CAPITAL PRIVATE EQUITY MANAGEMENT Company Limited ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยานยนต์สองล้อที่ครอบคลุมทุกรูปแบบและครบวงจร ทั้งยังถือเป็นผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมนี้ในไต้หวัน ประกาศร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท เอไอออเนกซ์ จำกัด (AIONEX) เพื่อจัดจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ KYMCO และให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Ionex (Ionex Energy Station) ขึ้น

KYMCO นับเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมนี้มายาวนานมากกว่า 60 ปี และมีผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์การใช้งานทุกกลุ่ม ด้วยความโดดเด่นทั้งดีไซน์และนวัตกรรม ตลอดจนการบริการแพลตฟอร์มสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสถานีสลับแบตเตอรี่อัจฉริยะ Ionex (ไอออเนกซ์) ทำให้มียอดจำหน่าย 100 ประเทศ อันดับ 1 ในไต้หวัน อันดับ 3 ในยุโรปและแอฟริกาใต้

ปักหมุดสาขาแรก ลุยขายรถไฟฟ้า 2 ล้อตลาดไทย

จากความพร้อมและศักยภาพความแข็งแกร่งที่มุ่งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถเติบโตและตอบโจทย์ผู้ขับขี่ รวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วย 2 ผู้ร่วมทุนอย่าง ARUN PLUS และ KYMCO Group ได้พา AIONEX ประกาศเปิดตัวสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ วางเป้าเปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในกรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม และเริ่มวางจำหน่ายอย่างน้อย 4 รุ่น ภายในปี 2567

เอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการ AIONEX และกรรมการผู้จัดการ ARUN PLUS ย้ำถึงพันธกิจความร่วมมือสู่ AIONEX เกิดจากความเข้มแข็งของ ARUN PLUS และ KYMCO ที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond และเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. ที่ต้องการส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

จุดเริ่มต้นมาจากที่ทั้งสองบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ใช้งานสะสม (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อีกด้วย

“ความร่วมมือและการประกาศความพร้อมเปิดสาขาแห่งแรกในไทยครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะไปเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจ ผ่านการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งของ KYMCO และ ARUN PLUS เพื่อก้าวสู่ผู้นำธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมั่นใจว่าผู้บริโภคชาวไทยจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีทั้งเทคโนโลยีการขับขี่ที่ทันสมัย และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน” เอกชัย ยิ้มสกุล กล่าว

ด้าน อัลเลน โค (Allen Ko) ประธาน KYMCO Group เผยว่า การส่งเสริมให้เกิดนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า จำเป็นต้องมีพันธมิตรที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ ทั้งการใช้งานและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นพร้อมเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง KYMCO และ ARUN PLUS ที่ดึงศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่การขนส่งที่ยั่งยืนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“อาศัยความแข็งแรงของทั้งสองฝั่ง โดยเฉพาะความพร้อมของ KYMCO ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพระดับสากล ผ่านการร่วมมือกับ LiveWire และ BMW i3 มาแล้ว เชื่อได้ว่าหากผู้บริโภคชาวไทยได้ทดลองใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ KYMCO จะสัมผัสได้ถึงคุณภาพและความทนทานเช่นเดียวกัน” อัลเลน โค ย้ำความเชื่อมั่น

แฟลกชิปสโตร์แห่งแรก ชูแบตฯ เปลี่ยนเร็ว ง่าย เพียงไม่กี่วินาที

เชิดชัย บุญชูช่วย ประธานกรรมการ AIONEX และกรรมการ ARUN PLUS กล่าวถึงบทบาทการขับเคลื่อนด้านพลังงานของประเทศเพื่อก้าวสู่พลังงานสะอาด ว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะองค์กรด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืน โดยกำหนดแผนระยะสั้น คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมผ่าน ARUN PLUS ซึ่งมีการพัฒนาและขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและระบบนิเวศอีวีครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

ระยะยาว ARUN PLUS มีการขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุม รวมถึงธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแบรนด์ KYMCO และแพลตฟอร์ม Ionex เป็นเป้าหมายที่จะขยายสู่การบริการในอุตสาหกรรมอีวีของประเทศ โดย AIONEX มีแผนติดตั้งจำนวน 300 สถานี ภายในปี 2568 ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งผู้ขับขี่จะได้รับประสบการณ์การใช้บริการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ และใช้เวลาสลับแบตเตอรี่เพียงไม่กี่วินาที

“บริการดังกล่าวมาพร้อมกับ Ionex Smart Application ที่ช่วยค้นหาและเข้าใช้งานสถานีสลับแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งความพิเศษของสถานีนี้ใช้เวลาสลับเพียงไม่กี่วินาทีสามารถขับขี่ได้ไกลถึง 155 กิโลเมตร เป็นหลักฐานชิ้นดีถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด กล่าวคือ ง่าย เนียน เร็ว ไม่สะดุด” เชิดชัย บุญชูช่วย ชูความโดดเด่น

แกรี่ ติง (Gary Ting) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIONEX กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียน การเลือกเปิดสำนักงานใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลายของ KYMCO Group สู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยช่วงกรกฎาคมปีนี้ จะมีการเปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย คือ กรุงเทพฯ

แฟลกชิปสโตร์ของ AIONEX จะเป็นสาขาที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการทดลองขับขี่ บริการหลังการขาย และให้บริการข้อมูลของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า KYMCO นอกจากนี้จะมีจัดแสดงข้อมูลของระบบนิเวศของ Ionex platform ที่เปิดโอกาสให้ค่ายรถอื่นๆ เข้ามาใช้ battery swapping platform ของ Ionex ได้ในอนาคต

“เราเชื่อมั่นว่า AIONEX จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคชาวไทยเหมือนเช่นผู้บริโภคทั่วโลก ที่ได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการขับขี่ของ KYMCO Group และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า AIONEX จะกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน”

แกรี่ ติง (Gary Ting) ยังแย้มอีกด้วยว่า นอกจากเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว AIONEX จะเปิดให้บริการสถานี Ionex ที่ให้บริการในรูปแบบ Battery as a Service (BaaS) Subscription Model หรือ ค่าบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบรายเดือน โดยลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานได้

“บริการสลับแบตเตอรี่ในรูปแบบ BaaS นี้ จะช่วยแก้ปัญหาและความกังวลใจในเรื่องการดูแลรักษาและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ในอนาคต” แกรี่ ติง เน้นย้ำปิดท้าย

KYMCO อาจไม่ใช่เพียงแค่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เข้ามาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด เพื่อโลก เพื่อเรา ต่อไป