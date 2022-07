มาแล้ว! MAZDA CX-8 ครอสโอเวอร์เบาะ 3 แถว ใหญ่-หรู-แรง-ประหยัด เริ่มที่ 1.5 ล้าน

มาสด้าเปิดตัว NEW MAZDA CX-8 ครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยมแบบ 3 แถว ดีไซน์ใหม่สุดหรู เทคโนโลยีใหม่เต็มคัน ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัว

ครั้งแรกกับระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop & Go ที่ได้รับการพัฒนาและติดตั้งในรถมาสด้า CX-8 ใหม่เป็นรุ่นแรก และระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ล้ำสมัย i-Activsense รอบคัน

สะท้อนภาพลักษณ์ความหรูหราสง่างามยิ่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าแบบใหม่สี Gun Metallic และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 19 นิ้ว

มาพร้อมทางเลือกใหม่ กับ 2 สีภายนอก เอกลักษณ์ของมาสด้า สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ และสีเทา โพลีเมทัล เกรย์

มอบความสะดวกสบายและล้ำไปอีกขั้น ด้วยอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger และรองรับ Apple CarPlay® แบบไร้สาย และ Android AutoTM

เพิ่มสัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนกับรถอย่างสมบูรณ์ ด้วยระบบ GVC Plus ในทุกรุ่นย่อย

เสริมภาพลักษณ์ความโดดเด่นไปอีกขั้น ด้วยหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า

เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครอบครัวกับครั้งแรกของ 3 ทางเลือกของห้องโดยสาร ให้พื้นที่กว้างขวาง มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

พร้อมข้อเสนอ ฟรีค่าแรง ค่าไหล่ สำหรับเช็กระยะ หรือ Mazda Care 5 ปี3

มาสด้าเดินหน้าบุกตลาดรถครอบครัวขนาดใหญ่ เปิดตัวแนะนำ NEW MAZDA CX-8 รถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์สุดหรูแบบ 3 แถว มาพร้อมแนวคิด “THE PRECIOUS MOMENTS TOGETHER” ให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน ปรับโฉมใหม่ให้หรูหรามากยิ่งขึ้น ใส่อุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจนล้นคัน ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคามากยิ่งขึ้น ขยับราคาเพิ่มขึ้นแค่ 2 หมื่นบาท เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าไปอีกระดับกับการดูแลแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 5 ปี พร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดรถอเนกประสงค์

ครั้งแรกที่มาสด้าจัดเต็ม นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นและนำมาติดตั้งใน CX-8 เป็นรุ่นแรก ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ ยกระดับความหรูหราด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 19 นิ้ว เพิ่มอุปกรณ์ความสะดวกสบายเต็มคัน ครั้งแรกกับระบบ MRCC แบบ Stop & Go อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี เบาะนั่งแถวที่สอง แบบ Captain seat ปรับไฟฟ้า (Power captain seats (6-Seat)) พร้อมคอนโซลกลาง ใส่เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ครั้งแรกกับสีภายนอกใหม่ สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ และสีเทา โพลี เมทัล เกรย์ มีให้เลือกถึง 5 รุ่นย่อย ด้วยราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท พร้อมมอบข้อเสนอสุดคุ้มในช่วงเปิดตัว ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.99%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1 Mazda Premium Insurance2 และฟรีค่าแรง ค่าไหล่ สำหรับเช็กระยะ หรือ Mazda Care 5 ปี3 เปิดให้ทดลองขับและเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

ทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ MAZDA CX-8 เป็นหนึ่งในรถรุ่นเรือธงของมาสด้า โดยเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2562 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหารถที่ให้ความสะดวกสบาย โดยถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยมแบบ 3 แถว ที่ดีที่สุดในตลาด ที่สำคัญคือพัฒนาขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์นั่ง ต่อมาในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติม ด้วยการเสริมเทคโนโลยีด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ครบครันยิ่งขึ้น และเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น กับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแบบ 6 ที่นั่ง Exclusive เบาะนั่งแบบ Captain seat ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้มาสด้า CX-8 ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี แต่รถรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัว จนถึงปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของลูกค้าชาวไทยแล้วมากกว่า 4,349 คัน

“การเปิดตัวในวันนี้ นับเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรถในตระกูล CX-Series ทำให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบครัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นกว่าเดิมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้น จากการยกระดับเอกลักษณ์ความสง่างามตามแนวทางการออกแบบ โคโดะ ดีไซน์ ที่ถ่ายทอดความงามที่อยู่เหนือกาลเวลา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Less is More ที่เน้นความเรียบง่าย แต่งดงาม บ่งบอกสไตล์พรีเมี่ยม และรสนิยมเหนือระดับ ผสานกับเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ถูกยกระดับมาอย่างเต็มเปี่ยมครบครันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น คาดว่ารถรุ่นนี้จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น และสามารถเติมเต็มความสุขให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ในทุกการเดินทาง” ทาดาชิ มิอุระ กล่าวเสริม

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “NEW MAZDA CX-8 มาพร้อมแนวคิด “THE PRECIOUS MOMENTS TOGETHER” ให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน โดยเป็นรถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยมแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง (7-Seat) และแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง (6-Seat) ที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภูมิฐานและความสมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายของรถรุ่นนี้ ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัวใหญ่ ที่มองหาความสะดวกสบาย การเข้า-ออก หรือขึ้น-ลง สะดวกง่ายดาย ตอบโจทย์การใช้งานของคนในทุกช่วงวัย มีพื้นที่กว้างขวางและมีความอเนกประสงค์ตามแบบฉบับรถเอสยูวีที่เกินกว่ารถยนต์นั่งจะให้ได้

การเปิดตัวครั้งนี้ คือการยกระดับรถครอบครัวแบบที่นั่ง 3 แถว ของ NEW MAZDA CX-8 ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ยกระดับดีไซน์ภายนอกให้สอดคล้องกับรถยนต์มาสด้าเจเนอเรชั่นใหม่ ด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ตามแบบฉบับของมาสด้า และเป็นครั้งแรกที่เพิ่มสีภายนอกเทรนด์ใหม่ กับสีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ และสีเทา โพลีเมทัล เกรย์ บ่งบอกถึงความพรีเมี่ยม เหนือระดับ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับทุกการเดินทางด้วยหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า สะท้อนภาพลักษณ์ที่หรูหราพรีเมี่ยมได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ภายในห้องโดยสารมีการตกแต่งเพิ่มความโดดเด่นด้วยวัสดุคุณภาพสูงแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยวัสดุ Warm Silver ที่มาพร้อมเบาะหนังสีดำ หรือวัสดุ Metal Wood ที่มาพร้อมเบาะหนัง Nappa สีแดง Deep Red สะท้อนความหรูหราเหนือระดับยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด โคโดะ ดีไซน์ ที่เรียบง่ายแต่งดงาม

NEW MAZDA CX-8 คือรถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของรถยนต์นั่งอย่างแท้จริง การขับขี่นุ่มนวล มอบความสบายให้ผู้โดยสารในทุกตำแหน่ง ห้องโดยสารมีให้เลือกทั้งห้องโดยสารแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง (7-Seat) และแบบ 6 ที่นั่ง (6-Seat) แบบใหม่ โดยได้รับการยกระดับให้ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัว และเพิ่มพื้นที่ให้กับทุกคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยในรุ่น 6 ที่นั่ง (6-Seat) มาพร้อมกับ 2 ทางเลือก ได้แก่ ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง Captain seat แยกอิสระซ้าย ขวา (Captain seats with center walk-through (6-Seat) ที่สามารถเดินเชื่อมได้ถึงเบาะนั่งแถวที่สาม และห้องโดยสารแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง Captain seat ปรับไฟฟ้า (Power captain seats (6-Seat) พร้อมคอนโซลกลาง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของแต่ละครอบครัวได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ภายในห้องโดยสารยังกว้างขวางนั่งสบายในทุกตำแหน่ง และมาพร้อมระบบระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้า ที่ช่วยระบายอากาศและความชื้น ทำให้เพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารไปตลอดการเดินทาง

NEW MAZDA CX-8 ได้ถูกยกระดับความสะดวกสบาย เพื่อเติมความสุขให้กับผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด Mazda Connect ช่วยให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร หรือ รับ-ส่ง ข้อความ จากสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณ Bluetooth และเพลิดเพลินไปกับไลฟ์สไตล์ดิจิตอลด้วย Apple CarPlay® แบบไร้สาย และ Android AutoTM ที่เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่แสดงผลผ่านหน้าจอสี Center Display แบบทัชสกรีน ขนาด 8 นิ้ว ควบคุมด้วย Center Commander ที่จัดวางในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่ใช้งานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger และ USB สำหรับชาร์จไฟบริเวณเบาะนั่งแถวที่สามได้ถูกเพิ่มเข้ามาในรถรุ่นนี้ด้วยเช่นกัน จึงทำให้รถรุ่นนี้ ไม่เพียงแค่เป็นรถที่มอบความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นรถที่ทันสมัยไปอีกขั้น สามารถตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

NEW MAZDA CX-8 มีให้เลือก 2 เครื่องยนต์ ทั้งเครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล ขนาด 2.2 ลิตร (Skyactiv-D 2.2) พร้อมเทอร์โบแปรผัน ให้พละกำลังถึง 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ประหยัดน้ำมันถึง 17.5 กม./ลิตร* และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังมีการติดตั้งระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ Off-Road (Off-Road Traction Assist) เพิ่มเติมในรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ i-ACTIV AWD เพิ่มความมั่นใจให้ทุกคน ออกไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ในทุกเส้นทาง และเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.5 ลิตร (Skyactiv-G 2.5) ให้พละกำลังถึง 194 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 258 นิวตัน-เมตร ประหยัดน้ำมันสูงสุด 13.2 กม./ลิตร* และในทุกรุ่นย่อยยังมาพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีภายใต้ SKYACTIV-Vehicle Dynamics ช่วยควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุล โดยเฉพาะในทางโค้งและในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ขับสัมผัสถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับรถอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเพิ่มความสุนทรีย์ภายในห้องโดยสารด้วยระบบเสียงคุณภาพ Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง

*ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UN101 Combine Mode

นอกจากนี้ NEW MAZDA CX-8 ยังอัดแน่นไปด้วยระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ล้ำสมัย i-Activsense รอบคัน ให้ความปลอดภัยที่เหนือกว่ารถอเนกประสงค์ในระดับเดียวกัน ด้วยการติดตั้งระบบ Advanced SCBS ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance ช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้า และระบบ SCBS-R ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะถอยหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น อีกทั้งยังมีระบบ MRCC แบบ Stop & Go ที่ได้รับการพัฒนาและติดตั้งใน NEW MAZDA CX-8 เป็นรุ่นแรกของรถมาสด้าที่วางจำหน่ายในประเทศไทย โดยระบบสามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังเพิ่มอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับขี่หลากหลายระบบ เพื่อมอบความสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารไปตลอดการเดินทาง

ระบบความปลอดภัย i-Activsense ที่มาพร้อม NEW MAZDA CX-8 ประกอบด้วย

 ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาในขณะถอยหลัง (Rear Cross Traffic Alert)

 ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ (Smart Brake Support)

 ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (Lane-keep assist System)

 ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Alert)

 ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (High Beam Control)

 ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Advanced Blind Spot Monitoring)

 ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (Lane Departure Warning System)

 ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (Adaptive LED Headlamps)

 ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง (Smart City Brake Support-Reverse)

 ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced Smart City Brake Support)

 ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop & Go (Mazda Radar Cruise Control with Stop & Go)

นอกจากนี้ NEW MAZDA CX-8 ยังเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้โดยสารตลอดเส้นทางในทุกสถานการณ์การขับขี่ ด้วยระบบความปลอดภัยทั้งแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) อาทิ ระบบแสดงภาพ 360° รอบทิศทาง พร้อมมุมกล้องในแบบ Top View ผ่านหน้าจอ Center Display ขนาด 8 นิ้ว รวมถึงระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า 4 จุดและด้านหลัง 4 จุด ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น และแบบปกป้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) อาทิ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย รวม 6 ตำแหน่ง

NEW MAZDA CX-8 มีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่นย่อย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบครัน โดยมีราคาจำหน่ายดังต่อไปนี้

รุ่น เครื่องยนต์ รูปแบบห้องโดยสาร (ที่นั่ง) ราคาจำหน่าย (บาท)

2.5 S SKYACTIV-G 2.5 ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง (7-Seat) 1,549,000

2.5 SP SKYACTIV-G 2.5 ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง (7-Seat) 1,619,000

2.5 SP EXCLUSIVE SKYACTIV-G 2.5 ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง Captain seat แยกอิสระซ้าย-ขวา (Captain seats with center walk-through (6-Seat)) 1,699,000

XDL SKYACTIV-D 2.2 ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง (7-Seat) 1,849,000

XDL EXCLUSIVE SKYACTIV-D 2.2 ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง Captain Seat ปรับไฟฟ้า (Power captain seats (6-Seat)) 2,199,000

NEW MAZDA CX-8 มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี โดยสีใหม่ล่าสุด คือ สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ (Platinum Quartz) และสีเทา โพลีเมทัล เกรย์ (Polymetal Gray), และยังมี สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal)**, สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray)**, สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black), สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู (Deep Crystal Blue) และ สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl)**

**สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล เพิ่มราคา 10,000 บาท

สีเทา แมชชีน เกรย์ เพิ่มราคา 15,000 บาท

สีแดง โซล เรด คริสตัล เพิ่มราคา 17,000 บาท

ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและทดลองขับได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มาสด้า www.mazda.co.th พร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว กับดอกเบี้ย 1.99%1, ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2 และฟรี Mazda Care 5 ปี3 ฟรีค่าบำรุงรักษา ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ ตลอด 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

หมายเหตุ:

1 ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

2 บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. วิริยะประกันภัย (2) บมจ. ธนชาตประกันภัย (3) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (4) บมจ. ทิพยประกันภัย

3 Mazda Care 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

• เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

• ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น