มาสด้า เอ็มเอ็กซ์ ไฟว์ เพิ่มสีใหม่ น้ำตาล เซอร์คอน แซนด์ 2.9 ล้าน

มาสด้า เอ็มเอ็กซ์ ไฟว์ เพิ่มสีใหม่ น้ำตาล เซอร์คอน แซนด์ 2.912 ล้าน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ รถสปอร์ตโรดสเตอร์เปิดประทุน มาสด้า เอ็มเอ็กซ์ ไฟว์ (Mazda MX-5)​ ถือเป็นแบรนด์ไอคอนระดับตำนานของ มาสด้า เจ้าของปรัชญา “จินบะ-อิไต” ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนกับรถถูกถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะนี้ไปสู่รถยนต์มาสด้าทุกรุ่น

วันนี้ “มาสด้า” เปิดตัวแนะนำ New Mazda MX-5 ยนตรกรรมสปอร์ตโรดสเตอร์เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด สปอร์ตเปิดประทุนด้วยระบบไฟฟ้า มาพร้อมสีภายนอกใหม่ล่าสุด “สีน้ำตาล เซอร์คอน แซนด์” สะท้อนภาพลักษณ์ความสปอร์ตหรูไปอีกขั้น

เอาใจลูกค้าผู้หลงใหลความสปอร์ตระดับพรีเมียม ยังคงเอกลักษณ์การขับขี่ที่สนุกเร้าใจ เสริมด้วยระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัวขณะเข้าโค้ง KPC (Kinematic Posture Control) ช่วยการยึดเกาะถนนให้แน่นหนึบขึ้น พร้อมเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัย ปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7,000 บาท พร้อมเปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Mazda MX-5 คือรถสปอร์ตเปิดประทุนแบรนด์ไอคอนที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวมาสด้าและลูกค้าทั่วโลกมายาวนาน เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1989 ที่ Chicago Auto Show ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม สามารถครองใจลูกค้าและแฟนๆ นักสะสมทั่วโลก จนกระทั่งได้รับการบันทึกใน Guinness World Records ว่าเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุน 2 ที่นั่ง ที่ขายดีที่สุดในโลก และได้รับรางวัลการันตีความเป็นเลิศมากมายจากหลายประเทศ

อาทิ รางวัล Japan Car of the Year ในปี 2015-2016, รางวัล UK Car of the Year ในปี 2016, รางวัล World Car of the Year 2016 และรางวัล World Car Design of the Year 2016 จนถึงปัจจุบัน กระแสความนิยมในรถสปอร์ตเปิดประทุน Mazda MX-5 ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างยอดขายสะสมจากทั่วโลกกว่า 1,200,000 คัน ขณะที่ในประเทศไทยมีลูกค้าที่ได้ครอบครองรถสปอร์ตรุ่นนี้ไปแล้วมากกว่า 600 คัน

วันนี้ “มาสด้า” แนะนำ New Mazda MX-5 พร้อมสีภายนอกใหม่ล่าสุด “สีน้ำตาล เซอร์คอน แซนด์” ซึ่งเป็นสีที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พัฒนาขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจาก สีโทนธรรมชาติ หรือ เอิร์ธโทน และได้นำมาผสมผสานกับเอกลักษณ์การออกแบบของรถยนต์มาสด้าตามแนวทาง “โคโดะ ดีไซน์” เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ความหรูหราพรีเมียมให้กับรถสปอร์ตโรดสเตอร์เปิดประทุน Mazda MX-5 มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังแสดงออกถึงความรู้สึกผ่อนคลายและสงบไปพร้อมๆ กัน

ด้วยเหตุนี้ รถสปอร์ตรุ่นนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่าย แต่สง่างาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแนวทางการออกแบบของมาสด้าอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

นายธีร์กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ได้รับการยกระดับให้โดดเด่นยิ่งขึ้นตามแนวทางการออกแบบ “โคโดะ ดีไซน์” แล้ว เมื่อนำมาผนวกเข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์เปิดประทุนที่ขับสนุกที่สุด และให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม มาสด้าจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า New Mazda MX-5 จะสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้ขับขี่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถจองล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมาสด้าพร้อมที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าภายในเดือนพฤษภาคม 2566

แนวทางการพัฒนา New Mazda MX-5 ยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์ที่ขับสนุก เร้าใจ แต่ในขณะเดียวกันก็มอบความสบายให้กับผู้ขับขี่ด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกความเป็นหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนกับรถ ตามปรัชญา “จินบะ-อิไต” (Jinba-Ittai) ที่นำเอาท่วงท่าการเดินที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา และยังคงโดดเด่นหรูหราด้วยรูปลักษณ์สปอร์ตโฉบเฉี่ยว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ทั้งสง่างาม และให้สมรรถนะการขับขี่อันทรงพลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรถยนต์จากมาสด้าเท่านั้น

การแนะนำ New Mazda MX-5 ที่มาพร้อม “สีน้ำตาล เซอร์คอน แซนด์” ซึ่งเป็นสีภายนอกใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเปิดตัวใน New Mazda MX-5 เป็นรุ่นแรก โดยเป็นสีที่แสดงออกถึงความหรูหราพรีเมียม มีกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับสีซิกเนเจอร์อื่นๆ ของมาสด้า บ่งบอกถึงความทรงพลังและความงดงามอันเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการสะท้อนของแสงและเงาที่ตกกระทบบนตัวรถ

สีจะดูโดดเด่นมองออกเป็นสีโทนน้ำตาลทองในบางมุม และจะเห็นเป็นสีโทนเขียว เมื่อสะท้อนกับบรรยากาศของท้องฟ้าโดยรอบ ให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมือนแสงแดดตกกระทบลงบนต้นไม้ บ่งบอกถึงความสงบเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่อยู่กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มาสด้าตั้งใจถ่ายทอดไปยังผู้พบเห็น ตามความมุ่งหวังในการสร้างสรรค์ให้รถยนต์เป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะ แต่เติมเต็มการใช้ชีวิต เป็นพลังที่สร้างความสุข และความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้ขับขี่ทุกคน

นอกจากสีภายนอกใหม่แล้ว New Mazda MX-5 ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความโดดเด่นในด้านสมรรถนะการขับขี่ ตามแบบฉบับรถ Mazda MX-5 เจเนอเรชั่นที่ 4 ด้วยระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัวขณะเข้าโค้ง KPC (Kinematic Posture Control) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดภายใต้ชุดเทคโนโลยี Skyactiv-Vehicle Dynamics เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทรงตัวขณะขับขี่ในทางโค้งในทุกสภาวะถนน โดยการเพิ่มแรงเบรกเล็กน้อยที่ล้อหลังด้านใน เพื่อลดการยกตัวของรถขณะเข้าโค้ง ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนน จึงช่วยมอบความสบายในห้องโดยสารและความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น

New Mazda MX-5 ยังคงเอกลักษณ์ความสง่างามโฉบเฉี่ยว ด้วยล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว สีดำเมทัลลิก และคิ้วบันไดกันรอยสแตนเลส พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัย อาทิ หลังคาแข็งที่สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟหน้าแบบ LED Projector และไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน Daytime Running Lamp

ภายในห้องโดยสารเลือกใช้เฉพาะวัสดุคุณภาพสูงและประณีตทุกจุดสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น เบาะหนัง Perforated และเดินตะเข็บด้วยด้ายเย็บสีเทา พร้อมรองรับการใช้งาน Apple CarPlay® และ Mazda Connect โดยแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสี Center Display ขนาด 7 นิ้ว พร้อมมอบสุนทรียภาพในการขับขี่ด้วยระบบเสียงคุณภาพ Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพงถึง 9 ตำแหน่ง

New Mazda MX-5 มาพร้อมเครื่องยนต์สกายแอ๊กทีฟเบนซิน Skyactiv-G 2.0 ให้สมรรถนะความแรงสูงสุด 184 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 205 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา 6 สปีด และยังมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยระดับพรีเมียม อาทิ ถุงลมนิรภัยด้านข้างและคู่หน้า ระบบสัญญานเตือนกันขโมย และระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด

พร้อมอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยสุดล้ำ i-Activsense มากมายหลายระบบ อาทิ

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน LDWS (Lane Departure Warning System)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS : Advanced Smart City Brake Support)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง SCBS-R (Smart City Brake Support-Reverse)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM (Advanced Blind Spot Monitoring)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ DAA (Driver Attention Alert)

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ALH (Adaptive LED Headlamps)

New Mazda MX-5 มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ประกอบด้วย

สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal)

สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray)

สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl)

สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black)

สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู (Deep Crystal Blue)

สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ (Platinum Quartz)

สีน้ำตาล เซอร์คอน แซนด์ (Zircon Sand)

New Mazda MX-5 มีให้เลือกทั้งหมด 2 รุ่น และมีราคาจำหน่ายเท่ากัน