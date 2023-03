ซูซูกิ เปิดตัว SWIFT GL NEXT เวอร์ชันพิเศษ ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ 3,333 บาท

ซูซูกิ แนะนำ “สวิฟต์ จีแอล เน็กซ์” เวอร์ชันพิเศษ ผ่อนยาวๆ 99 ด.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายมิโนรุ อามาโนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ซูซูกิ ภูมิใจนำเสนอ ซูซูกิ สวิฟต์ จีแอล เน็กซ์ (SUZUKI SWIFT GL NEXT) – เน็กซ์ ทู ดิ เอดจ์ (NEXT to the edge) ขับสนุกเต็มขั้น เร้าใจเกินพิกัด รถสปอร์ตแฮทช์แบ็กถูกนำมาพัฒนาปรับปรุง ด้วยชุดตกแต่งรุ่นพิเศษออกสู่ตลาดรถยนต์อีโคคาร์ นอกจากจะเพิ่มความสดใหม่ให้กับตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กให้คึกคัก เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น เพราะเป็นตลาดแข่งขันสูงมาตลอด

Advertisment

“แม้จะเกิดการแข่งขันจะสูงมากในตลาด แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง SUZUKI SWIFT สปอร์ตแฮทช์แบ็กยังคงเป็นรถรุ่นยอดนิยมที่ยังครองใจผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นอย่างดีเสมอมา โดยในปี 2565 มีตัวเลขยอดจำหน่ายอยู่ที่ 8,641 คัน เพิ่มสูงขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2564 การปรับปรุงให้มีความเร้าใจมากขึ้นในครั้งนี้ก็จะมีส่วนช่วยรักษาอันดับรถยนต์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของ ซูซูกิให้เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง”

Advertisement

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับ “SUZUKI SWIFT GL NEXT” ยังคงไว้ด้วย DNA ความสปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก SUZUKI SWIFT GL เป็นพื้นฐานความสำเร็จของรุ่นตกแต่งพิเศษหลายเวอร์ชั่น และได้รับความนิยมจนสร้างยอดขายให้ซูซูกิได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ “SUZUKI SWIFT GL NEXT” จึงถูกยกระดับความเร้าใจให้เหนือขึ้นไปอีกขั้น ด้วยคอนเซ็ปต์ “NEXT to the edge ขับสนุกเต็มขั้น เร้าใจเกินพิกัด” พิเศษด้วยชุดแต่งรอบคันที่ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าซูซูกิโดยเฉพาะ

“SUZUKI SWIFT GL NEXT – NEXT to the edge ขับสนุกเต็มขั้น เร้าใจเกินพิกัด” ตกแต่งด้วยชุดแต่ง GL NEXT ดีไซน์ใหม่ ชุดสเกิร์ตรอบคัน บ่งบอกถึงความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ด้วยชุดสติกเกอร์ลายใหม่ GL NEXT Edition ที่จะถ่ายทอดทุกความเร้าใจให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง ยกระดับการดีไซน์ภายในกับการตกแต่งใหม่ด้วยลายเคฟลาร์ ตรงบริเวณคอนโซลและแผงประตูด้านข้าง พร้อมปรับใหม่ จอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว เครื่องเล่นวิทยุที่สามารถรองรับการเล่นไฟล์ MP3, WMA เติมเต็มความบันเทิงในการขับขี่ พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ทำให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อตลอดการเดินทาง

Advertisement

SUZUKI SWIFT GL NEXT รุ่นนี้ คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรง D-Shape จับกระชับมือเพิ่มพื้นที่วางขาและปรับระดับได้ 4 ทิศทาง เบาะนั่งโอบกระชับสรีระ

เครื่องยนต์รหัส K12M แบบเบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.2 ลิตร หัวฉีดคู่หรือ DUALJET เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กำลังสูงสุด 83 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 108 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท E20 ประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยกว่า 23 กิโลเมตร/ลิตร

ปลอดภัยอย่างเหนือชั้น ด้วยแพลตฟอร์ม HEARTECT เทคโนโลยีเฉพาะของซูซูกิที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมให้รถมีน้ำหนักน้อยลงแต่คงความแข็งแกร่ง และประหยัดน้ำมันมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบ TECT ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวรถ พร้อมระบบ NVH ช่วยกันการสั่นสะเทือน และลดเสียงรบกวนจากภายนอก

พร้อมระบบ TCS ช่วยในการควบคุมรถขณะขับขี่บนถนนลื่นหรือในทางโค้ง พร้อมระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถ ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและยังเหมาะกับการขับในเมืองด้วยระบบ IDLING STOP ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะรถหยุดนิ่ง ขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยระบบ Hill Hold Control ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน และปลอดภัยมากขึ้นด้วยถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า

ซูซูกิขอมอบแคมเปญสุดพิเศษให้สำหรับผู้ที่จอง SUZUKI SWIFT GL NEXT ดังนี้ จองรถยนต์ SUZUKI SWIFT GL NEXT รับแคมเปญพิเศษ ผ่อนยาวสูงสุด 99 เดือน (เมื่อใช้บริการโปรแกรมการผ่อนรถผ่านธนาคารที่บริษัทฯ กำหนด) , เลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% , เลือกรับซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด 10 เดือน สำหรับรุ่น GL NEXT เดือนละ 3,500 บาท , เลือกรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,333 บาท พร้อม ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 35,000 บาท ,ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงระยะเวลา 3 ปี ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SUZUKI SWIFT GL NEXT มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีแดง Ablaze Red Pearl, สีเทา Star Silver Metallic, Mineral สีเทา Gray Metallic, สีดำ Super Black Pearl สีน้ำเงิน Speedy Blue Metallic จำหน่ายในราคาเพียง 582,000 บาท และ สีขาว Pure White Pearl จำหน่ายในราคาเพียง 587,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป