เดอะวัน เปิดตัว “The 1 for Business” เจาะกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ ชู 3 โซลูชั่น

นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ เดอะวัน กล่าวว่า ปี 2564 เป็นอีกปีที่ The 1 สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยมีรายได้รวมและผู้ใช้งานแอป The 1 โตขึ้นมากว่า 30% แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความสำเร็จนี้เป็นผลจากการทรานสฟอร์มองค์กร ปรับวิธีการทำงาน และได้ทีมงานคนรุ่นใหม่มาร่วมทีมเพื่อมุ่งพัฒนาประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนแอป The 1 โดยปัจจุบันมียอดสมาชิกมากกว่า 19 ล้านราย และมีการใช้จ่ายคะแนน The 1 สูงถึง 14 พันล้านคะแนนต่อปี

“สำหรับเป้าหมายหลักในปี 2565 The 1 จะยังคงมุ่งพัฒนาประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคผ่านแอป The 1 ตามแนวคิด ‘Your Everyday Lifestyle Platform’ ทั้งด้านคอนเทนต์ใน The 1 Today และรีวอร์ดต่างๆ จากพาร์ทเนอร์ รวมถึงความสามารถด้าน MarTech และ Personalization แบบ Real Time Right Moment และไฮไลท์ในปีนี้คือ การพัฒนาโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจใหม่ล่าสุดคือ ‘The 1 for Business’ ที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ใน ecosystem สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ซึ่งเราต่อยอดจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ The 1 กว่า 15 ปีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้ The 1” นายกวินกล่าว

นายกฤษณะ งามสม Head of Business – The 1 กล่าวว่า The 1 for Business เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่คิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้า ภายใต้แนวคิด Customer First, Data First ที่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจลูกค้าเป็นพื้นฐาน และเป็น Business Enabler ที่ช่วยให้ธุรกิจของพาร์ทเนอร์สามารถก้าวไปอีกขั้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้ธุรกิจและร้านค้าต่างๆ สามารถเชื่อมต่อระบบลอยัลตี้แพลตฟอร์ม ผ่าน The 1 BIZ – Connect ที่พร้อมใช้งาน และสามารถสร้างการเติบโตได้ทันทีแบบ Ready-to-Scale โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองและสามารถปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ ด้วยจุดเด่นในการเชื่อมต่อเข้าระบบสะสมคะแนนของ The 1 ที่แข็งแกร่งและฐานสมาชิกที่เหนียวแน่นกว่า 19 ล้านคน รวมทั้งข้อได้เปรียบด้านดาต้าที่มีความเข้าใจสมาชิกแบบ 360 องศา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้ากว่า 10 ล้าน SKUs และความสนใจจากข้อมูลการใช้งานแอป The 1 ซึ่งจะช่วยติดสปีดให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

The 1 for Business ประกอบด้วย 3 โซลูชั่น ที่สามารถ customize ได้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการตลาดของพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์หลากหลายรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจรีเทล, แฟชั่นและความงาม, อาหารและเครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว, ขนส่งและยานยนต์, สถาบันทางการเงิน, สื่อและความบันเทิง, อสังหาริมทรัพย์, โรงพยาบาล, สายการบิน ฯลฯ พร้อมเปิดรับทั้งธุรกิจที่มีระบบสะสมคะแนนของตัวเองแล้วหรือยังไม่มีเลยก็ตาม ซึ่งทีมงาน The 1 for Business พร้อมให้คำแนะนำทั้งเชิงกลยุทธ์และการนำไปใช้งานด้วย 3 โซลูชั่นหลัก ที่มาพร้อมเครื่องมือและซอฟท์แวร์ ที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงและใช้งานทั้งระบบหน้าบ้านและหลังบ้านได้สะดวกมากขึ้น

“โจทย์ที่ท้าทายของธุรกิจในวันนี้ คือการปรับตัวให้สอดรับกับ Digital Disruption, พฤติกรรมของลูกค้า หรือแม้แต่ Media landscape ที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพเหมือนก่อน ในขณะที่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมายของทุกธุรกิจในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ซึ่งการติดอาวุธให้ธุรกิจด้วยวิธีการและเครื่องมือรูปแบบใหม่ รวมถึงการ Partnership กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเติมเต็มศักยภาพในส่วนที่ขาด เป็นอีกทางเลือกสำหรับธุรกิจที่ต้องการก้าวไปอีกขั้น ซึ่งทั้ง 3 โซลูชั่น จาก The 1 for Business จะช่วยตอบโจทย์ให้ธุรกิจสามารถพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าของตัวเองให้แม่นยำมีมิติมากขึ้น และนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งสามารถรักษาลูกค้าเดิม เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายกฤษณะกล่าว